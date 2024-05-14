動物園被曝小熊貓缺腳趾、袋鼠癱地　長沙林業局：不存在虐待動物

有網民反映，湖南長沙生態動物園內一隻小熊貓缺腳趾，且有袋鼠瘦骨嶙峋、無法站立。5月13日，園方回應稱，小熊貓可能曾在打架時受傷，袋鼠或是從別處轉移到園區接受救助，園區內的獸醫院會定期檢查動物，給予妥善治療。

5月14日，長沙市林業局工作人員回應稱，原影片帶有惡意剪輯內容，已向平台投訴刪除，並強調不可能虐待動物。



網傳影片顯示，一隻小熊貓的右前爪缺了一根腳趾，行走時右前爪會不時抬起。在袋鼠區內，一隻袋鼠幾次嘗試站立失敗，另一隻袋鼠則行走緩慢，且體形瘦削。

《新京報》報道，拍片者介紹，5月12日在長沙生態動物園，小熊貓展館內只有一隻小熊貓在活動，一直抬腳走路，其他小熊貓則躺在地上一動不動。袋鼠區內有兩個明顯很瘦弱的袋鼠，「根本看不到肉，感覺沒什麽精神，一直癱在地上」。

當時，拍片者立即向動物園工作人員反映情況，「工作人員記錄了小動物的問題，把我拍的照片也記錄下來，並且向領導反映了」。

對於前述情況，長沙生態動物園工作人員解釋，小熊貓的腳趾有可能是打架時弄傷。至於袋鼠瘦小則有很多原因，長沙生態動物園兼有動物救助的功能，很多動物是從其他地方救助過來。因為場地有限，有時候會將救助過來的動物、受傷的動物和其他動物安置在同一地方。

工作人員表示，園區內專業的獸醫院會對動物的營養健康做專業的評估、檢查，她也會向園區進一步反饋上述問題。

長沙生態動物園。（大河票務網）

另《封面新聞》報道，長沙市林業局工作人員表示，原影片帶有惡意剪輯內容，已向平台投訴並刪除相關影片，強調「我們不可能虐待動物的，做了幾十年的動物園」。

工作人員又稱，野生動物保護部門正在對接此事，「我們很重視的，每次網上出現一點群眾反映，我們就會跟進跟動物園聯繫核查，這次事情可能跟動物換毛期，動物看起來比較醜（有關），虐待動物肯定不存在的」。

據長沙生態動物園官網，公園展示分為步行遊覽區和車行遊覽區，建有動物展館（場）和科普展館37個，馴養動物200余種、約3000余只（羽），並形成了白虎、長頸鹿、東北虎、大羚羊、斑馬、赤猴、綠猴、節尾狐猴種群，年均接待中外遊客約200萬人·次左右。

官網資料顯示，長沙生態動物園位於湖南省長沙市天心區芙蓉南路，園區面積1500畝，建有動物展館（場）和科普展館37個，馴養動物200餘種、3000餘隻（羽），並形成了白虎、長頸鹿、東北虎、大羚羊、斑馬、赤猴、綠猴、節尾狐猴種群。該動物園既是公共綠地、植物園、森林公園，也是動物保護與繁衍基地。

網民睇法：

真的有人在養嗎？

虐待動物的事情何時能停

沒愛心養不好動物，就把動物園關了吧，別折磨動物了。

除了大熊貓場館其他的場館都很臭，尤其是那個什麽獴的特別臭，羊駝那裏也好可憐，小塊地方放了好多隻，就為了吸引遊客買胡蘿卜喂它們

請問動物園的領導和醫生是吃閒飯的嗎？非要遊客說出來才管嗎？乾脆關門吧，別讓動物們受罪了！

就不該有動物園，讓動物們回歸自然才是最好的

動物園？動物監獄！無期徒刑

建議全國排查不符合條件的動物園

