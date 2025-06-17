以色列空襲伊朗國家電視台　中國記協發文譴責：停止製造真相黑洞

以色列與伊朗爆發衝突，伊朗當地時間6月16日（周一），以軍空襲了位於伊朗首都德黑蘭德伊朗國家電視台（IRIB）大樓，一名員工在這次空襲中身亡，多名電視台員工受傷。

今日（17日），中國記者協會針對伊朗電視台遭襲發表聲明，表示此次空襲是對新聞機構的蓄意攻擊，呼籲停止製造真相黑洞，立即保護衝突區記者安全。



伊朗國家電視台遭到空襲。

中國記協發表聲明稱，伊朗國家電視台在直播中遭遇襲擊，是對新聞機構的蓄意攻擊。

襲擊者無論冠以何種名目，將新聞機構置於炮火之下，其行徑已越過文明底線。這不僅摧毀建築、危及記者生命，更是對全球媒體安全性和公信力的踐踏。

新聞機構承載著公眾知情權這一基本人權。當暴力企圖抹殺和掩蓋真相時，捍衛媒體安全就是阻止社會墜入黑洞的關鍵閘門。呼籲停止製造真相黑洞，立即保護沖突區記者安全。

空襲發生時，女主持人Sahar Emami正在主持直播節目，演播室突然發出爆炸巨響、背後屏幕碎裂，現場濃煙滾滾。