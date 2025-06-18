湖南保安遭惡犬撕咬拖拽　家屬：傷口有感染風險，後續要植皮

6月17日，湖南桂東縣有保安被惡犬撕咬拖拽，有好心人持木棍協助趕狗。警方稱，傷者暫無生命危險，傷人惡犬已被打死，事後已找到狗飼主，會依法依規進行處理。



事發於湖南省桂東縣環城東路附近。影片顯示，一名黑衣男子倒在馬路中間，一隻狗咬住他並拖拽其身體往後退，周圍還有至少2隻狗在圍觀。一名紅衣男子持棍試圖驅趕咬人的狗，一度成功將牠驅離，但狗仍緊追不放。

黑衣男子被狗咬住拖拽，有好心人持木棍協助趕狗。（影片截圖）

黑衣男子被狗咬住拖拽，有好心人持木棍協助趕狗。（影片截圖）

救人者女兒稱，父親趕了3次狗又返回，後面來了4個人才趕走，「那個大狼狗咬人，首先是把他（保安）的手咬到，使勁的往車那邊拽過去咬，他那個手被狼狗咬爛了，然後我爸就找了個大棍，指着那個狗的頭去打，後面又來了3個木工，那個狗看那麼多人來就跑了」。

《極目新聞》報道，家屬介紹，傷者是附近小區的保安，被狗咬傷多處，且傷口較深，其中手臂比較嚴重，但依然有感染的風險，「已經做過手術了，後續還要植皮」。家屬又稱，持棍施救的應該是附近做裝修的工人，後面又來了幾個人幫忙趕狗，狗才逃走。

當地派出所工作人員稱，傷者正在醫院接受治療，暫無生命危險。傷人犬隻已經被打死，其主人也已找到，會依法依規進行處理。

好心人一度成功將惡犬驅離，但牠仍緊追不放。（影片截圖）

好心人一度成功將惡犬驅離，但牠仍緊追不放。（影片截圖）

內地律師指，根據《民法典》規定，飼養動物造成他人損害，飼養人應承擔侵權責任。除非能證明損害是因被侵權人故意或重大過失造成，否則不能免責。男子行走被咬傷，若主人無法證明男子有故意或重大過失，需承擔賠償責任，賠償範圍包括醫療費、護理費、交通費、營養費等治療康覆費用，以及因誤工減少的收入；若造成殘疾，還需賠償輔助器具費和殘疾賠償金。

如果傷者的傷情達到重傷程度，且狗主人存在沒有合理約束犬隻等情況，狗主人可能涉嫌過失致人重傷罪，需承擔相應刑事處罰。