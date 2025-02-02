有片｜深圳9歲女童獨自逛爬寵展　伸手入池遭鱷魚咬傷慘叫留血洞

深圳一名9歲女童日前獨自在福田區一個商場參觀「萌獸爬寵展」，一時好奇伸手進池中，不料有鱷魚猛然跳起狠咬女童，女童當場慘叫，右手上留有血洞。家長要求商家賠償，但商家表示現場有警告牌，反指家長沒有盡到監護責任。



女童好奇伸手進池中，不料遭到鱷魚猛然跳起狠咬。（影片截圖）

女童好奇伸手進池中，不料遭到鱷魚猛然跳起狠咬。（影片截圖）

女童手上留有血洞。（影片截圖）

爬寵展裏的鱷魚。（影片截圖）

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據深圳電視台《第一現場》報道，事發於深圳福田大中華HUA廣場的靈棲萌獸爬寵藝術館。

據閉路電視畫面，可見女童先是趴在玻璃護欄觀看池中的鱷魚，可能是想知道鱷魚摸起來觸感如何，於是踮起腳尖向池裏伸進右手，鱷魚突然躍身緊咬住女童手掌不放，時間長達好幾秒鐘，只見女童不斷用力甩手，這才得以擺脫。

女童母親：店員稱不需大人陪同參觀

女童母親楊女士表示，在進店前她們與店員確認過是否需要大人陪同參觀，店員明確地告訴她們不需要。楊女士買了門票給女兒後，女兒就獨自前去參觀。

楊女士指，鱷魚彈跳力驚人，能從池裏跳出來咬傷孩子，鱷魚池未做封閉式處理，商家不該讓9歲孩子獨自去觀看，商家應負起賠償責任。

女童母親楊女士。（影片截圖）

然而涉事商家回應稱，可以報銷女童的醫療費，但不會承擔額外賠償。館方已經在旁邊放了提示牌子，商家承認自己有責任，但楊女士作為監護人也沒有起到監管的作用。如果女童不把手伸進去，鱷魚是不會咬到人的。

目前，商家已在鱷魚觀賞台額外加固了一層，並表示將通過法律途徑解決糾紛。

律師：雙方都有責任

有律師表示，這個事故的發生雙方都有責任，展覽野生動物，商家事前應當採取足夠的物理措施，保證觀眾不接觸到鱷魚這種危險動物，在現場也應該有管理人員全程管理、維護，制止觀眾做出危險的動作。商家對事故的發生負有主要的過錯責任，其次，家長也沒有履行相應的監護責任。