武漢男跟影片學｢狗語｣訓犬臉慘遭咬穿　醫生：與狗對話有風險

內媒《新聞晨報》報道，武漢一名男子從網上影片處學習了「狗語」，想與自家的寵物犬交流，嘗試時卻遭狗咬穿了臉，被緊急送院。醫生提醒：訓狗是一項專業工作，與狗對話有風險，不要輕易嘗試。



男子學狗語訓狗。（ 經視直播）

男子傷口。（ 經視直播）

據報道，武漢一名胡姓男子，因為很寵愛家中的阿拉斯加犬，為了和狗交流，讓狗聽話，他特意在抖音上觀看了一些訓狗的影片，並自學了狗語。

誰知胡男初次嘗試與狗交流，便遭狗狗攻擊，一口咬在了臉上：「本來我們距離非常近，狗在床頭我就趴在床上，因為我當時是趴着的，狗咬上來那一瞬間我沒來得及躲避，所以就一口咬在臉上。當時咬爆了一根血管，血流不止。」

男子描述，事發時，他對狗狗發出了一種「wu」的聲音，意為「我比你強，你必須得聽我的」。

男子學狗語訓狗。（ 經視直播）

男子臉部遭咬穿。（ 經視直播）

武漢市第一醫院周圍血管與創面修復科副主任醫師李宏軍回憶，胡男是在凌晨被緊急送到了醫院，「我們看的時候傷口是比較大，在下頜骨，大概8厘米的樣子，傷口創面是比較深，整個皮下組織全部都穿透了。」

目前胡男恢復良好，有醫生介紹，訓狗其實是一項專業性非常強的工作，與狗對話相對來說蘊含不可知的風險。因此，盡量不要嘗試發出一些有威脅性的指令，以免發生意外。