兩台太陽系天體觀測望遠鏡開建　將大幅提升中國天文觀測能力

周六（21日），中國科學院紫金山天文台宣布，4.2米地基專用天體測量望遠鏡與2.5米多終端通用望遠鏡在青海冷湖天文觀測基地正式開工建設。這兩台望遠鏡以太陽系天體高精度觀測為核心目標，技術互補，將共同構建國際領先的地基光學精密觀測體系，標誌著中國天文學實測研究和航天強國建設邁出重要一步。



4.2米地基專用天體測量望遠鏡是中國首台4米級單鏡面天文望遠鏡，預計2027年建成。該望遠鏡具備大口徑單鏡面、極低畸變成像、高精度定位和深空探測能力，專注於太陽系內暗弱運動天體的位置、運動及特性測量。它將支撐中國自主構建太陽系天體歷表，服務航天任務及深空探測需求，成為國際上最大的太陽系天體精密測量望遠鏡，為中國天文學研究提供核心支持。

4.2米地基專用天體測量望遠鏡設計圖。（央視新聞）

2.5米多終端通用望遠鏡預計2026年建成，是一台中等口徑精密測量望遠鏡，具備多終端、多功能和多應用的特點。它將針對太陽系自然天體和人造天體開展多波段、多類型精密測量，協助構建天體歷表，並服務於地月空間安全和太空資產保護等國家戰略需求。該望遠鏡建成後將成為中國最大的同軸收發激光測距望遠鏡。

2.5米多終端通用望遠鏡設計圖。（央視新聞）

這兩台望遠鏡的建設預計將大幅提升中國天文觀測能力，為航天強國建設和國際天文研究貢獻重要力量。