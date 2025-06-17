載人登月新突破　新一代載人飛船「夢舟」零高度逃逸飛行試驗成功

中國載人航天工程辦公室消息，2025年6月17日，中國在酒泉衛星發射中心成功組織實施夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗，標誌着中國載人月球探測工程研製工作取得新的重要突破。

這是繼1998年開展神舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗後，時隔27年中國再度組織實施此項試驗。



6月17日中午12時30分，下達點火指令，夢舟載人飛船逃逸發動機成功點火，船塔組合體在固體發動機推動下騰空而起，約20秒後達到預定高度，返回艙與逃逸塔實現安全分離，降落傘順利展開。中午12時32分，返回艙使用氣囊緩衝方式安全著陸於試驗落區預定區域，試驗取得圓滿成功。

6月17日中午12時30分，夢舟載人飛船逃逸發動機成功點火，船塔組合體在固體發動機推動下騰空而起。（央視新聞）

6月17日中午12時32分，返回艙使用氣囊緩衝方式安全著陸於試驗落區預定區域。（央視新聞）

與神舟飛船相比，改變了以往「火箭負責逃逸、飛船負責救生」的模式，由夢舟載人飛船系統承擔逃逸抓總職能，全面負責逃逸與救生兩項任務。通過試驗對夢舟載人飛船逃逸救生分系統及相關大系統進行綜合考核，同時驗證逃逸時序、逃逸分離、逃逸彈道閉環控制等設計的正確性及匹配性，獲取逃逸實飛參數。

據介紹，逃逸救生是載人飛行任務重要的安全保障手段，發生緊急故障時，能將載有航天員的飛船返回艙帶離危險區域，並確保航天員安全返回地面。

夢舟載人飛船是中國面向後續載人航天任務完全自主研發的新一代載人天地往返運輸飛行器，飛船自身採用模塊化設計，可搭載最多7名航天員，整船性能達到國際先進水平。

「夢舟」飛船早已在研製之中，相關資料亦早已曝光，但此前它未正式命名，一直被稱為「新一代載人飛船」。（圖片來源：視覺中國）

夢舟載人飛船未來將成為支撐中國太空站應用與發展、載人月球探測等任務的核心載人飛行器，此次試驗成功為後續載人月球探測任務奠定重要技術基礎。

此外，執行載人月球探測任務的長征十號運載火箭、月面著陸器等航天器研製工作正在穩步推進，後續將按計劃組織實施相關試驗。