父母跟團遊日本竟花20萬買回四大箱保健品　重慶女震驚疑價格虛高

近日，重慶的王女士反映，其父母參加赴日旅遊團時，在一家「綜合免稅店」購買了價值近20萬元（人民幣．下同）的保健品。事後她在網上發帖求證，發現不少遊客有類似經歷，懷疑這些產品價格虛高且存在針對性推銷。內媒調查發現，該類購物套路在赴日跟團遊中屢見不鮮，部分遊客成功退貨，但維權過程困難重重。

參團旅遊變「購物團」 四大箱保健品花費近20萬

據《紫牛新聞》報道，今年6月，王女士的父母參加了行業組織的赴日旅遊團，團費高達1.9萬元，團員多為中老年人，彼此信任度較高。旅遊首日，導遊在車上講述日本醫學家野口英世的故事，並展示印有其肖像的千元日幣，隨後帶團前往一家「綜合免稅店」。在導遊和導購的推薦下，王女士父母購買了標有「野口英世研究所」標簽的保健品套裝，總額近20萬元。

購物收據。（紫牛新聞）

保健品數量驚人。（紫牛新聞）

「我父母回國後，從上海寄來四大箱保健品，單品多達八瓶甚至二十多瓶，數量驚人。」王女士表示，導遊稱這些產品「僅限日本免稅店銷售」，並在現場催促購買，導致父母無暇冷靜思考。她翻查合約發現，最後一頁不起眼處提及「綜合免稅店」補充協議，實為指定購物點，但報名時無人明確告知。旅行社回應稱，此流程為赴日跟團遊的「官方推薦」安排。

旅遊合約。（紫牛新聞）

保健品價格高出數倍 導遊疑誇大宣傳引爭議

王女士的父親曾做過心臟搭橋手術，導遊在免稅店內「現身說法」，稱其父親也有心臟病，靠這些保健品維持健康，並大力推薦一款名為NMN（煙酰胺單核苷酸）的產品。但記者調查發現，日本主流電商平台上，NMN產品均價約200至400元人民幣，而王女士父母購買的「仁春堂」品牌NMN每瓶高達2700元，價格是同類產品的數倍，且他們購買了十幾瓶。

另外，記者未在網絡查到「仁春堂」品牌詳情，但在國內電商平台發現「野口仁春堂」相關產品，價格在600至1200元，遠低於免稅店售價。野口醫學研究所官網顯示，該系列為「高端產品」，僅在部分免稅店和電商銷售，價格比同規格產品貴數倍。導遊宣稱這些產品為「藥品」，但記者查證後確認，它們僅為日本的「機能性表示食品」或「營養機能食品」。

高端商品系列表。（紫牛新聞）

上百遊客反映類似遭遇 部分成功退貨但需付手續費

王女士在社交平台分享經歷後，收到上百條私信，許多遊客表示有相似購物經歷，部分人衝動購買後後悔，組建群聊收集證據尋求解決方案。根據合同，「非質量問題不予退還」，地接社回應稱流程無問題。記者了解到，部分遊客如陸女士通過國內旅行社成功退貨，退回一萬元，但被扣除5%至20%手續費，並被要求簽署保密協議、刪除網絡帖子。王女士父母因金額過大，退貨申請未獲商家同意。

公開資料顯示，隨著中國出境遊恢復，赴日「購物團」投訴頻發。導遊誇大宣傳、團員衝動消費成為慣用套路。日本媒體報道稱，部分免稅店與旅行社及導遊存在利潤分成。中國駐日本大使館曾提醒公民謹慎購買高價保健品。

律師：不退換條款涉嫌違法 建議聯合維權

浙江鐵券律師事務所高級合夥人張永輝律師表示，合同中「非質量問題不退換」條款涉嫌違反《合同違法行為監督處理辦法》，免除旅行社對商品質量的審查責任，且未明確提示，違反《民法典》規定，可能被認定無效。《消費者權益保護法》賦予消費者一定退貨權，若免稅店存在價格欺詐或虛假宣傳，旅行社需承擔誘導消費責任。

律師建議，遊客可向文旅部門投訴，提供合同、付款憑證等證據，要求認定條款無效；若商品未使用，可依日本《特定商業交易法》主張「冷靜期」退貨；若懷疑產品成分虛假，可委托檢測並主張賠償。聯合其他受害者舉證「套路營銷」模式，可提高維權成功率。

北京文旅局等部門則表示，跨境消費糾紛維權難度較大，建議消費者保留證據，與旅行社協商，必要時通過法律途徑解決。專家提醒，跟團遊前應仔細閱讀合同，警惕指定購物點，避免衝動消費。