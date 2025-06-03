有片｜湖南6歲女童遭陌生男拐入小巷　幸得樓上好心阿叔制止

據北京廣播電視台報道，湖南一名女童放學路上遭陌生男子誘拐入小巷，幸有好心人士制止，目前涉事陌生男子已被拘留，官方通報指後續將追究男子刑責。



女童遭陌生男拉入小巷。（CCTV畫面）

網傳CCTV畫面顯示，5月20日，一個白色衫男子在小巷內拖拽一名女童，但女童不願意跟男子走，哭得撕心裂肺，一邊掙扎一邊喊「不行」。

孩子媽媽趙女士表示：「孩子在放學途中，遭陌生男子誘拐。她就把我仔硬拉到後面去，在我仔的哭喊聲中，樓上的一個叔叔，一個好心人士就下來制止。」趙女士稱，男子想要逃走，還拿出一包煙和一個紅包給好心人士，賄賂不成就威脅。

女童遭陌生男拉入小巷。（CCTV畫面）

家屬表示，目前，該男子以尋釁滋事被拘留15日，自稱當時喝了酒。6月3日，婁底官方通報指，後續將追究男子刑事責任。

警方通報。（@極目新聞）

事件引起網民憤怒，更指若無人制止後果不堪設想：「這不就是現實版的素媛嗎？？」「如果沒遇上好心大叔，後果不堪設想，15天太輕飄飄了……」「我一大人看了都有心理陰影，這麼小的孩子不知道又多害怕，15天就蓋過去了，太便宜他了！」