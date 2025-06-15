浙江歲半大幼童被人灌酒即起紅疹 涉事者：以為是啤酒應該無問題
撰文：林芷瑩
出版：更新：
浙江台州一名18個月大的幼童，近日被人灌下50毫升啤酒，導致面色潮紅、多處皮疹，所幸及時送院救治，才未釀成大禍。
台州恩澤醫院介紹，幼童父母經營飯店，事發當日中午因店內生意繁忙，無暇照顧在店內玩耍的孩子，一名客人竟向幼童灌下50多毫升的啤酒。
幼童母親陳某稱，向孩子灌酒的是該店的熟客，「平時看起來挺和善的，沒想到會做這種事」。她表示，自己聽到丈夫大聲喊叫才從後廚跑出來，「看到孩子滿臉通紅，我當時就嚇壞了，立馬抱起孩子往醫院跑」。
對於為何向幼童灌酒，涉事男子王某解釋，當時只想「逗逗孩子，沒想到會這麽嚴重」，他以為啤酒的酒精度數不高，應該無問題，「而且我老家那邊，小孩子沾點酒也是常事」。他又稱，自己一定會負責幼童的醫藥費，「但我真的不是故意要傷害孩子」。
台州恩澤醫院兒科醫生李某表示，幸好幼童及時送院救治，不然後果不堪設想，並強調兒童絕對不能飲酒。
台州恩澤醫院兒科醫生莫新悅介紹，兒童肝臟代謝酒精的能力僅為成人的 1/3，僅僅50毫升啤酒就足以使血液酒精濃度超標，直接毒害正在高速發育的神經系統。
當酒精攝入遠超孩子代謝能力時，就會發生急性酒精中毒。一是中樞神經「麻痹」，酒精會深度抑制大腦，嚴重時可直接麻痹呼吸和心跳中樞，導致死亡；二是血糖「驟降」，酒精阻礙肝臟釋放葡萄糖並抑制糖分新生，引發致命性低血糖。
莫新悅介紹，酒精中毒表現分為三級：輕度表現為臉紅、話多、異常興奮；中度表現為陷入昏睡、難以喚醒；重度表現為深度昏迷、腦損傷、呼吸循環衰竭，嚴重時可致命。
醫生提醒，若孩子出現昏睡、昏迷，無法喚醒，呼吸異常（過慢、不規則）、臉色青紫、劇烈嘔吐、抽搐，出現嚴重過敏反應（如心慌、氣短、面紅、頭痛、惡心嘔吐）等情況，懷疑飲入量較大或飲用了烈酒，應立刻送院對症處理。
武漢家長用鸚鵡幫女兒剝牙惹議 醫生：或致感染鸚鵡熱、禽流感5歲童意外跌入「煲滾豆漿」中！全身80%燙傷命危 家人苦籌手術費9歲女喉部手術後成植物人 家屬索要治療CCTV被拒 官方介入調查3歲男童患罕見病 曾被取笑似米奇 手術成功去除頭上巨痣