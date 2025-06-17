海南赤裸幼童疑被關鐵籠惹議　警方：有智力缺陷，玩耍時自行爬入

近日，海南海口街頭上一輛改裝成「房車」的三輪車，因車上鐵籠內有幼童，引發市民圍觀和網民熱議。



6月16日，海南海口街頭上，幾名赤裸幼童被關在三輪車上的鐵籠內，有市民攔停三輪車後向當地警方報警。有消息指，幼童一家到海南遊玩，幼童和其母親有智力缺陷，父親怕幾人亂跑便將他們關在籠內。

幾名赤裸幼童被關在三輪車上的鐵籠內。（影片截圖）

《央廣網》報道，經警方核查，涉事家庭一行8人，女主人及2個孩子天生殘疾。一家人於6月15日從省外乘坐輪渡到海口，家庭成員證件齊全，有戶口本和結婚證。

關於引發爭議的「鐵籠」，是當事人在路上撿拾所得，原本用於放置在車邊作隔擋使用，幼童在玩耍過程中自行爬入籠內，後被市民拍攝並發布到網上。

幾名赤裸幼童被關在三輪車上的鐵籠內，有市民攔停三輪車後報警。（影片截圖）

《極目新聞》報道，海口市公安局稱，經警方調查確認，涉事人員是一家人，不存在違法犯罪行為。

6月17日，海口市有關部門工作人員介紹，經核查，幼童並未受虐待，當時因當事人就餐時車輛停放路邊，幼童爬到籠內，鐵籠是當事人撿來。當地獲悉相關情況後，警方、殘聯等工作人員第一時間趕到現場，經了解，一行人是路過海口，目前暫時被接至救助站，生活等相關情況有保障。

網民睇法：

哪怕穿了衣服，你說是智力缺欠我還能勉強信一下

就這還去旅遊？

先做親子鑒定

真的是老婆孩子嗎？確定不是拐賣的？

老婆智力缺陷，應該查查有沒有涉嫌強姦罪？

智力障礙的愛人和三個孩子？？？

為啥不穿衣服？還去海口旅遊，為了賺好心人的錢嗎？

有智力缺陷非得生，何苦

我不信，在智力有問題也不能總這樣籠子關呀，連衣服都不給穿，在裏面都坐不起來了

