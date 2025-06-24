浙江阿姨清晨洗衫落水　俄羅斯美女留學生跳河救人獲讚

綜合內媒報道，6月23日清晨，浙江紹興一位市民陶女士在八字橋河埠頭洗衫時失足落水，正在當地旅行的俄羅斯留學生莎河娜斯跳入水中，將陶女士安全救上岸。



莎河娜斯跳河救人。（遊客拍攝/錢江晚報）

閉路電視畫面顯示，一位在河邊洗衣物的阿姨不慎落水，一名外國姑娘一邊狂奔一邊丟掉背包，跳水救人。目擊者魯師傅表示，他因年齡大不便下水，於是找來工具準備施救，「我和我老婆把那個救生杆伸向河面，她們抓住，最後都成功上了岸。」

莎河娜斯跳河救人。（今日越城）

報道指，莎河娜斯畢業於湖州師範學院國際漢語教育專業，最近剛好在紹興旅遊，事發當天準備趁着人少拍些相片，卻發現有人溺水，於是趕緊跑過去跳進水裏救人。

莎河娜斯飛奔救人。（極目新聞）

莎河娜斯跳河救人。（遊客拍攝/錢江晚報）

陶女士的家屬邀請莎河娜斯到家中休息調整。（極目新聞）

事後，陶女士的家屬也到了現場，並邀請莎河娜斯到家中休息，找出新衣服給她換上。而莎河娜斯下水救人的畫面剛好被路過遊客拍下，不少網民大讚莎河娜斯人美心善：「歡迎這樣人美心美的朋友來留學。」「獎勵獎金」「應該給一個見義勇為獎」「善舉勇氣，沒有國界」。