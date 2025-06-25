陝西武則天千年無字碑上蓋亭頂惹議　官方回應：經文物專家研判

綜合內媒報道，近日網民發現陝西省咸陽市乾陵景區的武則天無字碑上方，建起了一座亭子，引發文物保育爭議。景區職員回應稱，加蓋亭頂是國家文物局批准的項目，經過文物專家研判，對文物沒有傷害。



加蓋前後的無字碑對比。（小紅書）

加蓋後的無字碑。（小紅書）

近日網民發現陝西省咸陽市乾陵景區的武則天無字碑上方建起了一座亭子，事件引發爭議，有網民指這個亭子毫無必要：「加了亭子的確有被鎮壓了的一種感覺」「蓋蓋拆拆，經費不就來了​。」「保護歸保護，整那麼丑的也是服了。」「這亭子太矮了，感覺就比碑高一點，水氣不好排出去，更容易發霉。​」

加蓋前的無字碑。（小紅書）

加蓋前的無字碑。（小紅書）

加蓋前的無字碑。（小紅書）

陝西省咸陽市乾陵管理處職員表示，涉事亭子是出於對無字碑的全面保護考慮而專門修建的。工作人員回應指：「因為碑體本身很高，有7.53米，所以大家從底下看上去亭子離碑很近，其實亭子距離碑頂還有2米左右。」其表示將會持續關注亭子對無字碑保護效果以及遊客參觀感受的反饋情況，如有需要，會進一步研究優化措施。

加蓋前的無字碑。（小紅書）

加蓋後的無字碑。（小紅書）

景區職員表示，加蓋亭頂是國家文物局批准的項目，經過文物專家研判的，對文物沒有傷害。乾縣旅遊文物局工作人員也表示，這是國家文物局批准的項目，讓大家無需擔心。