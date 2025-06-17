洛陽博物館青銅器展品酷似Labubu 網民熱議：誰穿越帶過去了？
撰文：林芷瑩
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6月16日，有網民在社交平台上分享，他在洛陽博物館內發現一件東周的青銅器展品，其外形酷似最近爆紅的Labubu，引起一眾網民熱議。
據介紹，該件青銅器展品名為「銅當盧」，年代為春秋（公元前770年-公元前476年），距今已有2000多年歷史。
《極目新聞》報道，盧，即「顱」的通假字，這種物件裝飾在馬頭顱中央，故名「當盧」，是古代非常重要的馬飾之一。
關於當盧的作用，一方面可以作為面具使用，起到一定的防護效果；另一方面也可以作為裝飾使用，使馬更美觀華貴的同時凸顯出馬主人身份地位的高貴。
6月17日，洛陽博物館陳列展覽部的工作人員介紹，這件銅當盧是洛陽市考古研究院的藏品，可能造型比較像Labubu而受到關注，目前在洛陽博物館二樓的「瞻彼洛矣」展廳內展出，該展覽由洛陽博物館和洛陽市考古研究院合辦，展覽時間為今年5月至8月。
網民睇法：
由此啟發，出一波博物館聯名會不會火？
都是老祖宗玩剩下的呀
人類的審美總是一致的
以後labubu的歷史就有據可查了
labubu穿越了~躲在博物館裏被揪出來了
不是誰穿越帶過去的吧？
設計師逛完博物館後有了靈感？
原來是老祖宗審美啊
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