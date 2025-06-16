三一八慘案發生地整修在即　北京清陸軍部與海軍部舊址啟動騰退

6月15日上午，清陸軍部和海軍部舊址啟動簽約騰退，專案涉及居民140餘戶，以「保護文物安全 改善居民住房」為著力點，採用「公房置換」方式，簽約期為15天。騰退後，東城區將持續推進文物騰退保護利用，讓文物煥發新活力。



上午九點，在位於清陸軍部和海軍部舊址主樓的文物騰退簽約現場，第一波居民開始有序簽約。81歲的時暘老爺子曾在人民大學工作，「我從上中學就開始住在這個院，對這兒很有感情，有時候看到文物遭到破壞，我們也心疼。」今天他和老伴一起來簽約，「騰退項目讓文物得到了保護，我們居民的生活也將得到改善，我很支持。我81歲了，和老伴身體都不大好，趕上了這一個好事，高興。」

記者瞭解到，此次騰退的居民共140餘戶，房屋均為公房，有平房、有簡易樓，基本都分佈在舊址內。

清陸軍部和海軍部舊址位於北京市東城區張自忠路3號，該院落自康熙年間為貝子允禟府，雍正年間改為和親王弘晝府，清末在此地重新建造了三組磚木結構樓群，東部作為海軍部，西部作為陸軍部。

1912年，袁世凱將總統府和國務院設在此處。1924年，段祺瑞將此處改為執政府。1926年，大門外發生了震驚中外的「三一八慘案」，之後此處先後被作為北平衛戍區司令部、日本華北駐屯軍總司令部等。

新中國成立後，成為中國人民大學校舍。目前，清陸軍部舊址由中國人民大學管理使用，清海軍部舊址由中國社會科學院管理使用。

步入舊址內部，文物主樓為西洋折中主義風格，灰磚清水牆面，二層磚木結構正中凸起一城堡形鐘樓，四周圍以外廊，主樓後有東西配樓和後樓，整體建築展現著20世紀初中國建築設計和營造施工的高超水準。相關負責人介紹，作為晚清最高的軍事指揮系統單位，該建築群見證了一系列重大歷史事件，具有重要文物價值，2006年列入第六批全國重點文物保護單位。

為加強對國家重點文物建築的保護，2023年11月，《首都功能核心區文物騰退範圍內公有住房房屋置換指導意見（試行）》（以下簡稱《指導意見》）發佈。同期，北京市文物局發佈了《關於首都功能核心區首批文物騰退保護利用計劃的函》（以下簡稱《首批計劃》），清陸軍部和海軍部舊址文物正式列入《首批計劃》，按照《指導意見》開展騰退工作。

按照《指導意見》，該騰退專案採用公房置換的騰退方式，符合相應資格的承租人可選擇貨幣補償或房屋安置，符合相應資格的實際居住人可選擇房屋安置。安置房有朝陽區豆各莊、通州兩站一街東惠家園兩個項目可供選擇。

東城區住建委副主任于婷介紹，2024年以來，在首都規劃建設委員會辦公室、北京市文物局、北京市住建委的支持指導下，東城區政府與中國人民大學建立「央、市、地」協同工作機制，透過深入調研房屋歷史沿革、全面開展入戶調查、科學擬定騰退方案，確保騰退過程依法依規、平穩有序。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

