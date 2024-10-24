上海屋苑自來水驚現活體紅線蟲　水箱骯髒殘舊　居民到超市買水飲

上海市閔行區虹華苑多位居民近日在飲用水中發現活體紅線蟲，問題半個月仍沒解決，令業主群彌漫不安情緒，有居民甚至在發現之後只到超市買水喝。相關部門監測發現，該小區樓頂二次供水水箱老舊，鑄鐵構件生銹腐蝕嚴重，水池密封性也不好。業委會消息指，水箱要整體大修，但方案還沒有出來。



自來水龍頭流出活體紅線蟲。（周到上海）

據「周到上海」報道，10月8日，小區34號樓一位業主透露，其早上洗漱期間發現水杯內有紅線蟲在蠕動，懷疑小區的水箱可能長時間沒有清洗過。同樓層的周女士連忙對自家的飲用水進行了檢查，放了小半盆水後細細一看，果然發現水內有紅線蟲。

上海上工物業發展有限公司的吳經理表示，他們第二天就安排人對34號樓的水箱進行了清洗。然而，問題並未獲解決。10月12日上午，再有居民發現紅線蟲，今次居民進一步向相關管理部門求助。10月13日中午，供水公司南區所的技術人員對水箱進行了實地觀測，技術人員在水箱取樣後，又在入戶水表水管處拆表取樣，再次發現活體紅線蟲。於是，物業公司再次對水箱進行清洗。

水箱清洗記錄。（周到上海）

可10月21日下午，居民們透露，兩次洗水箱仍未能阻止紅線蟲入侵，更甚的是，畫面顯示，在清洗水箱的過程中，全程都是物業公司的兩名師傅拿拖把、抹布以及一瓶消毒水在水箱內又擦又拖。

「水箱底部存水無法排除乾凈，只能人工往外舀。而且樓頂沒有可供輔助清洗的出水口，工人無法對水箱內部進行反覆沖洗。以前真不知道，我們的水箱竟然是用這樣原始的方法清洗的！」居民王女士批評道。另外，水箱內壁的白色瓷磚已經變成了黃色，鑄鐵水管亦早已腐蝕得不像樣子，「真沒想到，我們每天喝的水，竟然是從這麽骯髒的水箱里放出來的！」

水箱內的鑄鐵水管已腐蝕。（周到上海）

師傅用抹布擦洗水箱。（周到上海）

樓頂的水箱。（周到上海）

對此，前述吳經理表示，清洗水箱的師傅都有健康證，而水箱老舊，確實有需要改造維修。據他介紹，水箱存在的問題包括內部鑄鐵構件嚴重腐蝕生銹，污染水質；內部瓷磚存在嚴重的銹跡污垢且已經無法清洗乾凈；水箱底部的排水口高於水箱底部，導致清洗的時候底部存水與雜質無法排除；水箱蓋僅為一塊簡易水泥板，起不到密閉作用，不能排除蟲蟻爬入的可能性。

雖然情況惡劣，但水箱整改施工方案還沒定案。對此，王女士認為，水是生活的必需品，具有相當的迫切性，不像車位那樣可在外面找到替代。更有居民直言，雖然家里有凈化水裝置，但自從發現紅線蟲後，一家就一直從超市買水喝，「主要是過不了心里那道坎。喝水的時候，想到細長紅色蠕動的生物，就噁心」。居民希望，相關部門能夠加快工作速度，讓他們早日喝上安全衛生的自來水。