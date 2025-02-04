湖北多地自來水發黃有刺鼻異味　水務公司：氯氣投放比例過高

湖北宜昌市、荊州市多個區縣市民反映，他們所在的地區自來水近兩天持續出現異味，影響正常生活。屬地水務集團回應稱，因水源地氮元素超標，水務集團加大氯元素投放，導致水產生異味，但所有出口的自來水均符合標準。



《封面新聞》報道，荊州市沙市區市民李女士介紹，家中自來水從2月1日開始有腥臭味，「冷水不是太明顯，燒開的熱水和洗澡時候比較明顯，味道刺鼻。暫時不敢給小孩洗澡，大人洗澡暫時沒出現皮膚不適情況」。

枝江市居民王先生稱，家中自來水略微發黃，有刺鼻異味，水務公司反饋稱水質正常，但異味已持續兩天，親戚朋友來拜年，家裏也是買桶裝水招待。

市民在社交平台上發文稱，家中自來水發黃。（小紅書）

市民在社交平台上發文稱，自來水有腥臭、異味。（小紅書）

多位市民在社交平台上發文稱，長江湖北段自上而下的枝江市（宜昌代管）、荊州沙市區、石首市（荊州代管）、監利市（荊州代管）的自來水均出現上述情況。不少荊州區域市民在荊州水務集團官方賬號下留言，反饋水有腥臭、異味，但該賬號未有回應。

多位市民在社交平台上發文稱，自來水有腥臭、異味。（封面新聞）

2月2日下午，枝江水務公司工作人員表示，水體異常情況已經全部解決，少部分區域或因管道殘留仍有異常，建議居民接水後，將水靜置一段時間後才使用。他又稱，公司沒有接到污水排放情況，因天氣原因，在水源地加大氯元素投放消毒，繼而產生異味，「都是正常的」。

荊州市水務公司工作人員回應稱，近兩天接到市民咨詢和投訴較多，水體異常是因為水源區氮元素超標，根據相關處置措施，對水體加大投放氯元素，氯元素過多產生的氣味讓市民感覺異常。

工作人員稱，沒有聽說有污水排放的情況。氯元素投放是常規的處理措施，市民不用驚慌，「燒開的水敞開蓋子放一段時間就好了，民用水出口有實時監控，目前的指標一切都是正常的」。