擁北大清華及牛津學位卻當外賣騎手　學霸勉考生：工作都差不太多

近日，一名擁有北大、清華及牛津大學學位的中國男子，因其從博士後研究員轉行做外賣員的經歷，並在微信公眾號「丁遠昭愛留學」發布影片，引發網絡熱議。他在影片中勉勵高考學子，不論成績好壞，心態要放平，因為「大家以後的工作都差不太多」，並稱送外賣是個不錯的職業，引發網友對學歷與職業選擇的廣泛討論。



據報道，1985年出生的丁遠昭被譽為學霸。2004年，他以高考近700分的優異成績考入清華大學，攻讀化學工程與工業生物工程，後在北京大學取得能源與資源工程碩士學位。隨後，他前往新加坡南洋理工大學獲得生物學博士學位，並於2018年在英國牛津大學完成生物多樣性碩士學位。學成後，丁遠昭在新加坡國立大學擔任博士後研究員。

丁遠昭被譽為學霸，更曾留學多間海外名校。（微信＠丁遠昭愛留學）

丁遠昭被譽為學霸，更曾留學多間海外名校。（微信＠丁遠昭愛留學）

丁遠昭被譽為學霸，更曾留學多間海外名校。（影片截圖）

然而，2024年3月，丁遠昭的研究員合約到期後未獲續約，求職過程中屢屢碰壁，投出的簡歷多數未獲回音。最終，他選擇在新加坡做外賣員，每天工作11至12小時，風雨無阻，收入相對穩定，平均每日賺取50至100新加坡幣（約308至616港元），周日最高可達254新加坡幣（約1565港元）。

丁遠昭最後決定當一名外賣騎手。（影片截圖）

丁遠昭最後決定當一名外賣騎手。（微信＠丁遠昭愛留學）

近日高考放榜，丁遠昭在影片中展示了自己的學歷證書作為證明，並分享對高考生的建議：「高考成績好壞並非決定一切，考得不好不必悲觀，考得好也不代表未來工作差異很大。像送外賣這樣的工作，服務社會、養活自己、付出汗水、獲得回報，是個不錯的選擇。」

丁遠昭在影片中展示了自己的學歷證書作為證明。（影片截圖）

丁遠昭在影片中展示了自己的學歷證書作為證明。（影片截圖）

丁遠昭與網友互動。（網上圖片）

這段影片引發網友熱烈討論，有人感嘆「真實世界，殞地現實」，質疑「送外賣也要博士學位了？」以及「讀大學的意義何在？」；也有人認為，丁遠昭不僅僅是送外賣，而是主動選擇了這份工作，肯定其積極心態。