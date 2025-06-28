41歲男星零片約一度靠借錢度日 轉行送外賣稱拍片只為一個目的
撰文：中天新聞網
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大陸41歲男演員于清斌在社交帳號上發布影片，透露目前沒戲拍，正在「送外賣」，影片一出引起不少網友關注，有人質疑他炒作，對此他在26日再度發聲：「我的確需要關注，但不是為了當網紅，我需要拍戲機會。」
綜合陸媒報導，于清斌是吉林省延邊市人，曾演出《家宴》、《新蕭十一郎》、《薄冰》等電視劇，擔任過男配角等角色。日前他發布多段影片，顯示自己穿著外送制服、手持餐盒奔跑與騎電動車的畫面，還在片中自我調侃，「差點忘記自己之前幹啥的了！」有網友以為他是為新戲角色需要，他則回覆：
「還真不是。」
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于清斌透露，2020年他在北京買樓，但近年受影視行業寒冬影響，拍戲邀約銳減，經濟壓力日增，他坦言，為了還房貸，過去的積蓄已幾乎耗盡，甚至一度需借錢生活。談及當下現況，他說：
「我只是想讓導演和製片人看到我，我隨時可以回到拍攝現場。」
不少網友留言聲援他；
「他沒違法沒違德，送外賣是靠勞力吃飯，不丟人」
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還有人說：
「比一些靠緋聞上熱搜的人強太多了。」
另有人感慨：
「娛樂圈就是這麼現實。」
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