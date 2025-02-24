女大學生逃票5A級景區墮崖　父母索賠近百萬　法院判定景區無責

2021年，一名女大學生逃票入江西九江某5A級景區後墮崖身亡。死者父母收到景區補償後，再以未盡到安全保障義務為由將景區告上法庭。近日，法院審理後認定景區無責，駁回家屬的賠償請求。



《央視新聞》報道，2021年7月26日，讀大三的高琳琳（化名）向父母稱要與同學外出散心，實則獨自前往幾百公里外、位於江西九江的廬山風景名勝區。高琳琳離家後，父母從其朋友處得知被女兒欺騙，8月6日聯繫警方後坦言女兒有輕度抑鬱症，可能有輕生的想法。

警方翻查閉路電視，發現高琳琳曾出現在景區的登山路口。（上游新聞）

救援人員在山崖下發現一具女屍，經鑑定，確認為高琳琳。（上游新聞）

當時，警方立即聯繫景區管理機構，經過調查發現高琳琳未購買門票，通過非正規途徑逃票進入景區後失聯。經過3天的搜索，警方在景區山崖下方約50米處發現一具高度腐敗的女屍。經鑑定，死者確認為高琳琳。

事發後，高琳琳的父母與景區協商並簽署補償協議，獲補償4萬元 （人民幣，下同）。然而，幾個月後，家屬以景區未盡到安全保障義務為由，又將景區告上法庭，索賠95萬元。

高琳琳父母曾與景區協商並簽署補償協議。（上游新聞）

法院認為，高琳琳未購票進入景區，雙方未形成合法服務合同關係，景區對逃票進入的遊客在法律上不存在基於合同的安全保障義務。景區可能通過監控或現場證據證明其履行安全提示義務，在入口、圍欄處等設置警示標識，盡到合理提醒責任。

同時，高琳琳獨自行動與逃票行為可能被認定為有「自殺風險」 或對自身安全的重大過失，作為完全民事行為能力人，死者應對其行為及可能面臨的風險有清晰的認知。法院最終判決景區無責，駁回家屬的訴訟請求。