同程旅行訂機票回國　登機時卻查無此票　客戶要求賠償待協商

浙江嘉興的李先生早前到美國探望兒子，6月中他在同程旅行App購買回程機票，結果到了登機櫃台卻被告知「查無此票」，李先生要再花2萬多元（人民幣，下同）重新買機票回國。他要求同程旅行賠償機票差價及路費逾5萬元，雙方還在協商中。



《1818黃金眼》報道，前段時間，李先生與妻子去美國探望兒子，6月13日，他在同程旅行預訂兩張紐約到上海的回程機票，結果到值機櫃台卻被告知「查無此票」。

李先生在同程旅行預訂兩張紐約到上海的回程機票，總金額11460元。（影片截圖）

李先生在同程旅行預訂兩張紐約到上海的回程機票，總金額11460元。（影片截圖）

李先生提供的同程旅行訂單信息顯示，下單時間是6月13日晚上10時，總金額11460元；航班信息顯示，出發時間是6月16日凌晨1時25分，從紐約肯尼迪國際機場出發，途中在台北桃園機場轉機，最終目的地為上海浦東國際機場。

李先生稱，6月13日手機曾收到一條支付成功的短訊。6月15日上午，李先生聯繫平台客服並詢問何時出機票，直至中午才出機票，「我們去值機，到航空公司網站上值機，值不上去。我們又打電話給航空公司去核實，航空公司說我們這兩張票號，就根本查不到訂票信息」。

6月13日，李先生曾收到一條支付成功的短訊。（影片截圖）

李先生到登機櫃台時，卻被告知「查無此票」。（影片截圖）

李先生之後聯繫同程旅行，客服工作人員回覆稱確保乘客能夠登機，「我這邊剛幫您核實過了，票台的回覆是確保您的行程，確定不會給您出像您說的里程票，或者盜刷信用卡的票。如果您這邊到機場核實是假票的話，我們這邊會按照假一賠三去賠償您的」。

6月15日，李先生一家人驅車7個多小時從華盛頓前往紐約乘坐飛機，但他們準備登機時，登機櫃台的工作人員未能查到李先生的機票。同程旅行客服聲稱，登機櫃台未能查到機票是因為航班超售，惟航空公司的當值經理稱該航班是不滿座，「所以他就是騙人，就是一直騙我們」。

最終，李先生一家人又驅車7個多小時返回華盛頓，並購買6月16日下午5時多的機票，兩張機票共花費22244元。

李先生後來再花2萬多元購買回程機票。（影片截圖）

李先生要求同程旅行額外承擔兩次機票差價一半的損失，以及路費損失的一半。（影片截圖）

李先生稱，同程旅行原本提出「退一賠一」的處理方式，但他認為「沒有這種說法的呀」。經反饋，同程旅行客服回覆稱，核實後確實是供應商出票錯誤，並提出「退一賠三」方案，賠償45840元。不過，李先生要求同程旅行額外承擔兩次機票差價一半的損失，以及路費損失的一半，一共是53840元。目前，雙方還在協商中。