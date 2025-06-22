遼寧漢旅遊連偷8車當座駕回家　無油即換車　作案只因機票太貴？

從遼寧大連到湖南長沙遊玩的陳某，因嫌回程機票太貴，竟萌生「偷車返鄉」念頭，一路盜取8輛車當成座駕，每次耗盡汽油便換新車，直至駕車到河北石家莊市某停車場內酣睡時終落網。



《新黃河》報道，6月2日清晨，武漢洪山區某4S店員工胡先生發現辦公桌上4把車匙不翼而飛，維修間內一輛價值十幾萬元的待修私家車也消失。警方接報後翻查閉路電視紀錄，發現6月1日晚上10時許，被盜車輛曾在4S店附近出現。

警方翻查閉路電視紀錄，發現被盜車輛。（新黃河）

陳某偷車當成座駕，欲一路向北回家。（新黃河）

警員循線索發現被盜車輛已到河南駐馬店市，當他們趕到時，只在某停車場尋回私家車，但疑犯已不知去向。此時，當地警方提供線索稱，疑犯在當地又偷走一輛私家車，向鄭州方向逃竄。

此後，辦案民警陸續從多地警方處得到消息，疑犯如法炮製，連續偷車、棄車，已向河北邢台方向逃去。6月3日晚，河北邢台再次傳來消息，一名偷車賊作案被發現後，竟軋傷車主倉皇逃離。

辦案民警意識到，該名偷車賊極有可能就是他們苦苦追尋的疑犯，於是連夜驅車趕往石家莊。6月4日上午，正在車內熟睡的疑犯陳某被洪山警方拘捕。

涉案車輛。（新黃河）

陳某交代作案經過。（新黃河）

經審查，有多次盜竊機動車前科的陳某如實交代作案經過。5月31日，在湖南長沙遊玩的陳某本已花1500元（人民幣，下同）購買回大連的機票，卻因嫌機票太貴而退票。

陳某利用部分4S店夜間防範薄弱、不鎖門的漏洞，「重操舊業」偷車，沿途流竄至湖南長沙、湘潭，湖北武漢，河南駐馬店、鄭州，河北邢台、石家莊，共盜竊8輛汽車。盜竊得手後，他以贓車代步，車內財物充當路費，燃油耗盡便棄車再次盜竊。

目前，全部被盜車輛已追回，陳某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。