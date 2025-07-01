「Labubu真人版」鄧佳華熱戀中 拍拖兩個月高調放閃：想結婚生子
撰文：COOL潮流生活網
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POP MART 泡泡瑪特人氣角色 Labubu 風靡全球，而與他有幾分相似的台灣網紅鄧佳華近日疑似熱戀中。近來他在社群平台頻頻放閃，不僅透露與交往 2 個月的模特兒女友簡簡已有結婚、生子的打算，還高調放閃：「你們這些還沒交女朋友的人，別急，總有一天你們也會有的，因為連我鄧佳華都有了。」
真人Labubu鄧佳華戀愛了！交往2個月女友身份曝光
近日有「FBI帥哥」封號的鄧佳華社群平台接連曬出與女友簡簡的親密合照，只見兩人笑容甜蜜，互相比 YA、比愛心，看起來甜蜜指數爆表。為慶祝交往滿 2 個月，鄧佳華還包紅包給女友，並感性表示：「簡簡不是拜金女，她陪我吃便當、熬夜剪影片，沒跟我要過一分錢，她是個真誠善良又願意一起打拚的女孩。」更喊話「佳華會一輩子愛著簡簡」，甚至在生日時許願：「希望能跟簡簡結婚、生小孩。」並透露拼命存錢買樓，希望能與女友建立屬於兩人的幸福生活。
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對此，網友有人吐槽也有人祝福：
「夢裡什麼都有。」
「看來你不單單只會做夢！醒來還會畫大餅」
「這是在演哪齣？」
「要確定欸」
「簡簡爸媽有答應交往嗎？」
「祝福佳華喔！真愛一定要好好保持下去」。
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