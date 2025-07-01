酒店等公共場所赤足沖涼或感染HPV？　專家證實風險：應注意防護

近日，有關「酒店赤足沖涼可能感染HPV」的話題引發廣泛關注。有醫學專家對此表示，在酒店等公共場所赤足沖涼確實存在感染跖疣病毒的風險，並建議注意個人衛生和防護。



醫學專家表示，在酒店等公共場所赤足沖涼確實存在感染跖疣病毒的風險。（網上圖片）

跖疣是由HPV引起的足部良性增生物，屬於低危型HPV感染。在溫暖潮濕的環境中，如酒店浴室，若足部皮膚有微小破損或傷口，且與病毒有直接或間接接觸，就可能增加感染風險。足部環境潮濕時更易感染此類病毒，因此應盡量避免在公共場所赤足行走。

據了解，跖疣多發生在足後跟、足跖前部或趾間受壓處，其發病誘因主要包括足部外傷、摩擦、多汗以及免疫力低下等。目前已知與跖疣相關的HPV類型至少有HPV-1、2、4、27、57等5種。醫學專家強調，雖然跖疣為良性病變，但感染後仍會給患者帶來不適，且可能通過直接或間接接觸傳播給他人。

跖疣是由HPV引起的足部良性增生物，屬於低危型HPV感染。（網上圖片）

針對這一現象，醫學專家建議公眾在入住酒店或使用公共浴室時，應特別注意個人衛生和防護。例如，可以自帶拖鞋或使用一次性鞋套，避免赤足與浴室地面直接接觸；同時，注意保持足部乾燥，減少病毒滋生的環境。

專家還呼籲，除了個人做好防護外，酒店等公共場所也應加強衛生管理，定期清潔和消毒浴室等公共區域，為消費者提供一個安全、衛生的環境。