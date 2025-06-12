內地男感染HPV以為好小事　多年後變癌症要「陰莖切除4厘米」保命

撰文：ETtoday
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大陸一名60歲的鍾姓男子年輕時罹患HPV（人類乳突病毒），一直以來卻不以為意，每次有潰瘍便自行擦藥膏應付。

沒想到，近日他發現私處長腫塊，就醫檢查以後，才知道罹患陰莖癌，最終生殖器被切掉了4厘米，才成功保住一命。

大陸一名60歲的鍾姓男子年輕時罹患HPV，近日就醫才知已變陰莖癌，最終生殖器被切掉4厘米才成功保命。（微博影片截圖）

手術後還能排尿性生活「長度也沒比別人短」　點圖放大了解更多：

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綜合陸媒報導，鍾男15年前確診了HPV，自此以後私密處出開始反覆出現糜爛、潰瘍，不過他覺得到醫院看診相當麻煩，且誤以為男性感染HPV「問題不大」，因此長年以來都是自行塗藥膏來應付。

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直到最近一段時間，鍾男發現生殖器上長了腫瘤，到醫院檢查以後，才知道竟是陰莖癌，且最大病灶已經達到2厘米。浙江省杭州市第一人民醫院的醫生經過考量，替鍾男決定了「部分切除」的方案，並且又做了功能保留重建術。

雖然鍾男的陰莖被切除了4厘米，不過手術相當成功，術後還能正常排尿、性生活，長度也沒有比別人短。

杭州市第一人民醫院泌尿外科副主任醫生謝璽提醒，男性感染HPV時往往是悄無聲息，僅有少數人會出現症狀，因此每個人都應做好預防措施，拒絕危險性行為，避免遭到感染。

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