34歲男子醫院處理手傷　竟被要求檢查前列腺　涉事醫生遭停職

近日，江蘇一名男子到醫院處理手部傷口，卻被要求進行，包括前列腺在內的多項內科彩超檢查。對此十分不滿的男子已向多方投訴，當地衛健委表示，「單純的手部外傷，一般來說不需要進行前列腺等方面的檢查」，涉事醫生已被停職。



江蘇一名男子到醫院處理手部傷口。（星視頻）

據《齊魯晚報》報道，朱先生34歲的堂兄近日不慎被玻璃劃傷手部，於是前往宜興市第六人民醫院檢查，到醫院後貝醫生告知需要住院治療。

朱先生提供的照片顯示，其堂兄右手外側受傷，流了不少血，「做好縫合之後，我發現病房裏有一張第二天的B超待檢單」，當中包括前列腺、雙腎、輸尿管、膀胱、肝膽胰脾多項看似與手部外傷不相關的項目。

朱先生十分疑惑後向醫生詢問，獲回答「如果家屬不想做檢查，可以不做」，朱先生繼續質疑「一個手外傷的人，居然去檢查內臟？」、「如果沒有詢問，是否第二天就做了檢查？」

朱先生還透露，堂兄清創縫合後，第二天又被醫生告知需要拆線重新清理玻璃碎片，「第二天拍了手部CT，醫生說還有玻璃沒有清理乾淨凈。」朱先生對此亦不禁懷疑，首次的檢查和操作是否到位。

對此，朱先生已替堂兄向多部門投訴，惟至今仍未收到任何回應。

江蘇一名男子到醫院處理手部傷口。（網上圖片）

男子被要求進行，包括前列腺在內的多項內科彩超檢查。（網上圖片）

據宜興市第六人民醫院工作人員介紹，按照當地衛健委規定，住院的患者需要進行常規檢查，包括腹部B超、胸部CT等項目，此為每個住院病人都要評估的項目，年齡大的患者還會進行前列腺的檢查。

不過，據了解朱先生的堂兄今年只有34歲。

那麽，手部外傷究竟是否需要進行內科相關的檢查？宜興市衛健委表示，在住院期間醫院會評估患者情況，一般都是進行和病情相關的檢查，「除非患者提出有其它不舒服的地方，醫院才會進行相應檢查。單純的手部外傷，一般來說不需要進行前列腺、腹部等方面的檢查。」

宜興市衛健委續指，目前已對涉事醫生做出停職處理，已有工作人員前往涉事醫院對事件的定性進行核查。