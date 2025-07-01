湖北阿伯全身重彩紋身僅1部位｢清白｣　地鐵飛機都唔坐得：極後悔

湖北一名68歲老伯一直以來對紋身有著濃厚的興趣，十多年前妻子車禍過世後，開始「放飛自我」，大範圍在身上各處紋身，連臉上都紋滿了彩色的花紋。現在他因為紋身不僅坐不了地鐵、高鐵、飛機，連辦理新身分證都有困難，才後悔莫及。



張先生全身重彩紋身。（網絡圖片）

張先生全身重彩紋身。（網絡圖片）

張先生全身重彩紋身。（網絡圖片）

張先生全身重彩紋身。（網絡圖片）

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據內媒近日報道，68歲的張先生自述自己從2014年開始紋身，先是在胸口紋了大面積的雄鷹，之後愈紋愈多，到了2023年才終於紋到了臉上。現在的他從頭到腳都被彩色紋身覆蓋，只剩下右手手心的皮膚沒有紋身。

只剩下右手手心的皮膚沒有紋身。（網絡圖片）

張先生全身重彩紋身。（網絡圖片）

張先生全身重彩紋身。（網絡圖片）

張先生全身重彩紋身。（網絡圖片）

張先生表示，紋身給他的生活帶來了極大的不便利，現在出行不方便，坐不了地鐵、高鐵、飛機。最近他要辦理新的身分證時，甚至因為紋身滿臉也無法辦理。

張先生稱，他與親戚朋友也不敢見面，因為曾有人一看到他就說「你是個老妖怪」。

張先生直言，自己現在後悔了，希望大家不要像他這樣，紋身前要考慮清楚。目前他找到了一家在重慶的紋身清洗店，準備去除自己臉上的紋身。

紋身清洗店：難度很高

不過，紋身清洗店了解了張先生的狀況後，回應表示難度很高。因為常見的紋身主要是黑、灰兩種顏色，而張先生全身重彩紋身的非常少見，且彩色紋身清洗難度大，光是去除面部紋身，就需要反覆操作多個流程，並且要持續至少兩年時間。

紋身清洗店又表示，有不少紋身的人都會後悔，90%以上都會清洗。