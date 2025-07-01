家長展館內餵奶遭工作人員驅趕　上海動物園堅持合規反捱轟終致歉

有家長近日帶10個月大的孩子到上海動物園參觀，期間因孩子饑餓，家長遂到展館角落用奶樽餵奶，遭工作人員以「禁止飲食」為由驅趕。事件引起熱議，有人認為動物園不夠人性化，亦有人認為工作人員的做法是職責所在。

6月30日，上海動物園就事件致歉，並稱未來將完善服務設施，加強人員培訓。



《新聞晨報》報道，6月14日，茅先生夫婦帶10個月大嬰兒到上海動物園參觀，期間孩子饑餓需餵奶。園內唯一的母嬰室位於大門外，步行需15分鐘，他們遂到有冷氣的科學教育館角落用奶樽餵奶，遭工作人員以「禁止飲食」為由驅趕。

茅先生夫婦稱，他們在展館角落用奶樽餵奶，遭工作人員以「禁止飲食」為由驅趕。（微博＠申度新聞）

隨後，茅先生向上海動物園投訴要求道歉。6月24日，茅先生接到上海動物園來電，對方表示工作人員依規履職，無需道歉，且堅稱大門外有母嬰室，遊客應該到母嬰室餵嬰兒。

《九派新聞》報道，展館門外張貼一張臨時打印的A4紙，寫有「文明觀展，請勿在展廳內飲食、坐臥、嬉戲打鬧。謝謝配合！」工作人員表示，事發當日，展館外並無張貼此告示，但不在展館內飲食，是文明觀展的通常要求。

事後，展館外張貼了告示，寫有「文明觀展，請勿在展廳內飲食、坐臥、嬉戲打鬧。謝謝配合！」（微博＠申度新聞）

上海動物園遊客服務中心一工作人員表示，目前只有一個母嬰室，後續是否會增設要由領導決定。負責處理茅先生投訴的相關負責人表示，動物園建園70年，設施有些老舊，未來會在遊客服務設施方面加大投入。

6月30日晚，上海動物園公布對該事件的調查情況。園方表示，茅先生一家在上海動物園科學教育館展廳內給嬰兒用奶樽餵奶，現場工作人員服務意識不強，勸阻過程中的處理不當，雙方發生言語衝突。事發後，園方與茅先生積極溝通、表達歉意並聽取意見，已得到對方諒解。

在科學教育館內，只有2樓的「70周年回顧展」展館有開冷氣。（微博＠申度新聞）

上海動物園。（微信公眾號＠上海動物園）

上海動物園表示，對工作人員教育培訓不夠到位，對茅先生的投訴處理不夠及時，給茅先生及其家人造成傷害，對此深表歉意，並表示將深刻吸取教訓，完善服務設施，加強人員培訓，提升服務意識和人文關懷，使遊客感受到更有溫度的遊園體驗。

《上海市母嬰設施建設和管理辦法》明確，景區、公園、園林、遊樂場等旅遊休閒場所等經常有母嬰逗留的公共場所應當建設母嬰室。母嬰室應當設置在便於人員和嬰兒車出入的位置；設在二層及以上樓層的，應當有直達電梯可以到達。大型公共場所應當按照方便母嬰的原則，選擇適當的點位，設置多個獨立的母嬰室。公共場所可以根據需要設立帶有嬰幼兒護理設施的第三衛生間，但不得以第三衛生間或者廁所替代母嬰室。