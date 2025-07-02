｢香港王思聰｣稱來港窮遊客沒水準　內地網民斥：尖酸刻薄貪財嘴臉

被稱為「香港電競之父」、「香港王思聰」的鍾培生，近日拍片稱來港窮遊的內地客「沒文化、沒水準」，還說「嗰啲18蚊窮遊嚟香港就唔好嚟啦﹗」其後，話題「香港富二代嫌棄內地窮遊客」迅速登上微博熱搜，大量內地網民不滿其言行，直斥他是「披着人皮的豬」、「尖酸刻薄人的貪財嘴臉」。



34歲百億富四代鍾培生指歡迎內地人到香港旅遊。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

影片顯示，鍾培生身穿筆挺西裝在車內拍攝，「沒有國，哪有家。所以我很喜歡內地朋友來港消費，超級懷念這個這個這個不要，其他的都幫我包起來。但港府搞些什麼垃圾KPI，給那些人窮遊，18元來香港真的不要來了。」

鍾培生續指，來港窮遊的內地客「沒文化、沒水準」，還隨地丟垃圾又在街上過夜，還阻礙一些麥當勞，「現在這麼多人上深圳消費，你拿18元來體驗。」他更稱，港府要堵住關口，讓港人去不了深圳就只能留港消費。

34歲百億富四代鍾培生狠批政府。（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

34歲百億富四代鍾培生直指：「窮遊的唔好嚟。」（IG：@khdcheung）

鍾培生還說，窮遊的就不要來了，「港府找清潔工去清理他們的垃圾，錢都輸光了！」

相關影片隨即在內地網絡掀起波瀾，網民熱議：

「支持自己組織人手去堵口岸。」

「這是王思聰被黑的最慘的一次。」

「尖酸刻薄人的貪財嘴臉。」

「有病就去看醫生了，喺度吠。」

「現在只能陰陽怪氣了，真可憐啊。」

「本來簽了港澳遊，但最後決定只去澳門不去香港了。幹嘛去看他的白眼。」

「老實說這些貨只能靠這種言論博出位挺可憐的。」

「​​其實吧，內地人去香港玩，大多都挺守規矩的，也是給香港帶人氣、促消費的。窮遊是種旅行方式，跟有沒有素質沒關係，憑啥因為人家花錢少就被這麽嫌棄？​​說實話，他這個人格局太小了。」

