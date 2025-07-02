搶到周杰倫演唱會門票遭退款　貓眼致歉：賠200元代金券

7月1日晚，不少網民反映好不容易搶到周杰倫濟南演唱會的門票，卻遭到貓眼平台退票。隨後平台方致歉稱，因誤操作釋放出回流票，將為退款用戶補償200元人民幣無門檻演出代金券。



周杰倫演唱會香港站今日（27日）起一連三日於啟德運動場主場館舉行，不少觀眾跟場外「打卡」留念。（李慧熒攝）

周杰倫帶著《嘉年華》演唱會唱進香港啟德主場館。(公關提供)

有網民曬出搶到的回流票。（錦觀新聞）

7月1日，內地社交平台上有不少網民曬出搶到的周杰倫濟南演唱會門票，還有用戶已經訂購好了酒店車票等，但隨後一個小時就被通知退款。

有網民稱被退票。（錦觀新聞）

周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會在香港啟德體育園主場館一連三天開唱。(公關提供)

7月2日，貓眼演出發佈關於「周杰倫2025世界巡迴演唱會-濟南站」情況說明，指在2025年7月1日22:19:48-22:31:14期間，我方工作人員在模擬周杰倫濟南站「二次開售超大流量」壓測過程中，誤操作釋放出前期退票導致的回流票。目前，這部分訂單系統已自動退票退款，將為這部分用戶賠償200元無門檻演出代金券，將在7月2日發放到賬戶。

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 》

但不少網民對該賠償並不滿意，有網民表示：「我們要的是周杰倫的票，誰稀罕200塊代金券啊！我們要周杰倫！！！」「本來就難搶，好不容易搶到票還給人強制退票」「你犯錯了讓搶到票的我們承擔後果？」