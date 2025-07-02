保時捷網紅美女Sales上半年再稱王　年銷170架爆紅　最多1日賣4架

昨（1日）連續2年創下年銷170台保時捷記錄的女銷冠牟倩文發影片稱自己再成半年度銷冠，並表示有望打破前兩年的紀錄。



牟倩文表示：

拿下半年度銷冠，6月新車+易手車訂單16台，開票交車19台，6月完美收官。

連續2年創下年銷170台保時捷記錄的女銷冠牟倩文發影片稱自己再成半年度銷冠，並表示有望打破前兩年的紀錄。（微博圖片）

點圖放大瀏覽更多牟倩文的照片：

+ 17

回顧上半年，累並快樂著。按照今年的進度，有可能打破前兩年的進度。只有繼續堅持，不斷努力，才能不斷突破自己。感謝大家一直以來的支持，感謝平台讓更多的人認識我。2025年是個充滿挑戰的一年，接受了很多的負面新聞，唯有拿出真的實力，才能夠告訴大家銷冠不是曇花一現。下半年繼續努力，感謝公司和家人的支持。

此前，6月1日，連續2年創下年銷170台保時捷紀錄的女銷售冠軍molly發文稱今年已經賣出超80台。牟倩文表示：「5月完成18台訂單，架不住買車確實便宜。 4月訂單20台，5月18台，截止至2025年5月訂單80+。跟去年同期比進度差不多，本來對今年170台挺沒有信心的，畢竟廠家減產還是挺多的，覺得離目標差距還挺多。看來還是要繼續加油努力，完成自己的目標。」

2024年1月，「山東女銷售一年賣出170輛保時捷」的話題曾登上微博熱搜，一位名叫牟倩文的銷售2023年共賣出170輛車。2025年1月，牟倩文再次曬出自己的2024年戰績，表示在2024年12月31日下午完成最後一輛簽訂，2024年共賣出170輛保時捷。

1月7日，牟倩文向媒體表示：

2024年我是保時捷整個中國北區的銷冠，今年賣了170台，這個數據是真實的。24年10月的單月成交量有27台，一天最多有賣出4台。

【延伸閱讀】瞓身為公司｜車行迷你裙女Sales「不停露底褲」狂吸數千人看直播（點圖放大瀏覽）：

+ 17

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】