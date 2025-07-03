直播電商市場規模有望突破4.5萬億元　短片直播催生174個新職業

直播電商行業近年來高速增長，據央視周四（3日）報道，目前直播電商的用戶規模已經突破了6億，2025年市場規模預計將突破4.5萬億元。報告還顯示，短片直播生態孕育和催生了174個新職業。



報道以雲南大理賓川縣的特色農產品紫皮獨頭蒜為例，5年前，獨頭蒜一度面臨滯銷的困境，95後女子晏林英通過電商直播打破了這一困局，使紫皮獨頭蒜火熱售賣。目前，她的電商團隊從最初的「單人作戰」，發展為一個包含8名主播、4名客服、2名運營，以及倉儲、採購、品控等多個崗位在內，共計約30人的專業化團隊。在銷售端，因日發貨量高達100噸左右，僅分揀、打包、裝車等環節每天就能帶動150到200人就業。

95後女子晏林英通過電商直播打破困局，使紫皮獨頭蒜火熱售賣。（央視財經）

95後女子晏林英通過電商直播打破困局，使紫皮獨頭蒜火熱售賣。（央視財經）

報道提到，在數以萬計的直播間背後，是由電商平台、直播基地、供應鏈、雲倉、產業帶等共同構成的完整產業生態。其催生了主播、助播、選品師、運營、場控、腳本策劃、內容製作、投流師等眾多新職業。從一個直播間，到一條產業鏈，再到一個生態系統，直播電商正在成為撬動鄉村產業升級的新引擎，也成為穩就業、促創業的重要力量。

據中國網財經早前報道，截至2024年底，快手平台共催生174個根植於其業態所產生的新職業，拓展了中國職業圖譜，帶動了4320萬個就業機會。

其中，00後大學生文渺是快手平台一名「直播氛圍師」，其負責在助農直播間內當「捧哏」帶動氛圍，並橫跨直播各個階段，負責設備調試、後台操作、維護直播秩序、數據復盤等。文渺透露，自己起初沒有電商直播經驗，第一場直播流水只有一兩百元，隨後她潛心學習，觀察有經驗的同行做法，最後僅半年就幫助上萬件農產品走出大山。

圖為直播氛圍師和快手主播木子電商達人一起直播。（新京報）

而除了直播氛圍師，網絡主播、直播招聘師、生活服務體驗員、用戶增長運營師等多個新職業都來自「直播賽道」。今年2月，中國人民大學中國就業與民生研究院發布研究報告，以快手平台為調研對象，總結了短片直播平台企業在促進高質量充分就業方面的運作機制。

報告總結了四點。第一，通過降低就業門檻，帶來普惠的規模化就業和創業機會的增長；第二，通過推動直播電商等「直播+」產業，催生新業態發展，創造就業新增量，尤其為青年提供了更多就業創業機會；第三，通過直播帶崗推動勞動力市場在線化、視頻化、智能化，提升就業大市場人崗匹配效率；第四，突破空間時間限制，給重點群體就業創業創造條件。

專家認為，隨著數字經濟與實體經濟深度融合，新職業的產生層出不窮。騰訊全球招聘負責人羅海波就表示，平台企業被稱為「就業蓄水池」，在帶動就業上可以充分發揮自身優勢。