內地電商熱賣「嬰兒高跟鞋」掀罵戰　網民轟：審美畸形似三寸金蓮

近日內地網絡上熱傳一款電商平台販售的「嬰兒高跟鞋」，因外觀酷似傳統裹足鞋「三寸金蓮」，引發網民強烈反感，不少人斥責為「審美畸形」。對此，有店家客服回應稱，該商品僅為裝飾用途，並非真正供嬰兒穿著。



內媒《封面新聞》5月8日報道，經記者檢索發現，類似「嬰兒高跟鞋」產品在多個電商平台上均有銷售。商品名稱多標榜為「嬰兒軟底高跟鞋」、「拍照擺拍道具」，價格約23.9元人民幣，「適用年齡從0至6個月」，顏色款式繁多，單一平台銷售量達800多雙。

網民發布的商品截圖。（封面新聞）

有網民在社交媒體上貼出嬰兒穿著該款高跟鞋的圖片，並附文稱「1歲寶寶人生第一雙高跟鞋……」。但不少網民在留言區表達不滿，認為產品令人不適，「有點像裹小腳穿的三寸金蓮」、「雖然只是擺拍用的，但不知道為什麼還是引起我強烈的不適」、「畸形審美背後，有人故意而為之」。也有聲音指出，「只是藝術照用吧」、「滿足家長的打扮欲望」。

成都醫學院心理學院副教授徐雲接受《封面新聞》採訪時指出，這類嬰幼兒成人化審美現象其實反映的是家長將自身審美強加於孩子的傾向。「孩子可能會覺得，我要打扮成這樣才能得到父母的喜愛，從而故意迎合家長，進而影響到其價值觀的塑造，甚至可能造成人格的扭曲。」

徐雲強調，在成長過程中，兒童面臨社會化的歷程，會逐漸適應一套社會規範。而這些成人化審美的輸入，並不符合嬰幼兒所處階段的心理與認知發展。

成都大學心理健康教育中心博士黃梓航則表示，這類嬰兒用品的「成人時尚化」傾向與消費主義密切相關。「部分家長有『晒個性娃、追求獨特』的心理需求，也促進了這類商品銷售。」他建議，家長應更有意識地思考自身行為是為了孩子發展，還是滿足自我需求，當兩者衝突時應優先考慮兒童的發展需要。

商品標注類型為學步鞋。（封面新聞）

從法律層面，四川發現律師事務所律師、四川省反家暴知識普及基地研究員賀海燕指出，對幼童進行成人化穿搭或「擦邊」行銷，可能對兒童權益構成多重侵害。她表示，部分商家以「軟底」、「擺拍」為由規避產品安全標準，涉嫌違反《產品質量法》第13條，危及兒童人身安全。

賀海燕補充，根據《未成年人保護法》第15條，禁止以帶有暗示性的方式使用兒童形象。一些以「性感風」、「公主風」為賣點的商品，可能將兒童物化為成人審美的對象，甚至助長戀童產業鏈。「若家長為博流量強迫孩子穿戴成人化服飾，可能構成監護權濫用。」

她指出，《民法典》第35條規定，「監護人實施監護行為應最大限度尊重未成年人真實意願，不得損害其身心健康」。若家長違背這一原則，應承擔相應責任。

商品截圖。（封面新聞）

賀海燕建議，從法律、平台、自律與公眾監督多方面著手治理此類現象。一方面，應制定《兒童用品通用技術要求》，增設審美健康條款，明確禁止成人化元素出現在嬰幼兒用品中。另一方面，電商平台應簽署《兒童友好型商業公約》，建立「成人化商品灰名單」預警系統。

賀海燕呼籲，社交平台應對「兒童穿搭」內容進行分級管理，運用AI技術識別高跟鞋、豹紋等成人化元素，自動限制未成年帳號瀏覽，並設立舉報通道，對違規帳號採取降權、封禁等處罰。

在社會治理層面，賀海燕強調，應強化家校聯動，透過開設家長審美教育課程，提升監護人辨識與反思能力。對於長期未整改的違規平台，檢察機關也應提起公益訴訟，敦促建立整改機制，保障未成年人成長權益。