兒童節竟成演出服電商噩夢？商家訴苦：遭集體退單還收差評

據內媒報道，六一兒童節前夕，不少學校為慶祝節日會舉行各種表演，有售賣演出服的電商表示，常常遇到使用完兒童演出服後，又集體退單的情況，令兒童節成了演出服電商的噩夢。



兒童節竟成演出服電商噩夢。（經視直播）

遭退貨商品。（經視直播）

據《經視直播》報道，5月30日，河南一名店主李先生表示，他家主要經營兒童服裝網店，近期便遇到幾次用完兒童演出服後，又被以「七天無理由退貨」政策集體退單的情況。

據李先生介紹，這樣的情況每年都有，「好像商量好一樣，半小時內集體申請退款，說實話讓人很氣憤。因為表演只有一次，用完就退，說白了還是佔便宜的心理。」李先生還稱，他們曾嘗試與客戶協商，但對方卻直接給店舖差評。

集體退貨。（經視直播）

收到差評。（經視直播）

集體退貨。（經視直播）

李先生表示，他家銷售的兒童演出服單件售價基本在50元（人民幣，下同）左右，最貴的也不超過100元。但被退回的衣服一旦沾染了污漬和汗漬，就無法進行二次銷售。

遭退貨商品。（經視直播）

集體退貨。（經視直播）

該商家還稱：「一件衣服的來回運費就要4到5元。退三五十單，損失可能達到200元。有的班級人數眾多，採購約100件，損失更大。這三年來，我們遇到的最大一筆虧損就達到了七八千元。」

商家周女士所貼的貼紙。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，社交媒體上也有演出服電商分享防止惡意退款的技巧，商家周女士稱，她在每件兒童表演服上都貼上了醒目的貼紙，明確標註：「此貼紙撕毀無售後」。周女士表示，貼上標籤後有一定的作用，但也避免不了個別消費者撕毀標籤後堅稱收到的衣物沒有標籤，要求平台辦理退貨。