廣西暴雨！整棟五層樓房跌入水中　街坊：屋主還在外地賺裝修錢

7月1日廣西百色市隆林縣降下暴雨，受強降雨伴隨泥石伴隨山洪泥石流，部分路段交通中斷，有一名82歲的老人被救出來之後，因受到驚嚇和身體等原因不幸去世。7月2日，廣西百色市隆林縣新州鎮某村，疑似因為地基被雨水沖刷，一棟建在河邊的五層房屋整棟垮塌倒入河中，險象環生。



該棟樓房附近的知情人士透露，7月2日早上6時許，就有人發現涉事房屋發生傾斜，為了避免房屋倒塌砸中過路人員，他們一直在現場守護。 該知情人士也懷疑是因雨水沖刷地基，最終導致事故發生，「房主還在外地務工掙裝修費」。



一棟建在河邊的五層房屋整棟垮塌倒入河中，險象環生。

據了解， 百色市氣象局已經連續十餘天發布訊息，提示當地有強降水天氣。據新州鎮人民政府稱，此事故中無人員傷亡，設施房屋是地村民的自建房，具體事故原因仍在調查中。

據不完全統計，此輪強降雨造成縣城7條街道淹水、5處內澇，沖毀道路36.17公里，農作物受災391.3公頃，600餘戶房屋受損。目前，全縣抗洪救災各項工作正有序推進。

廣西百色市隆林縣的居民打掃暴雨後的街道。（網絡圖片）

廣西百色市隆林縣連日暴雨。（網絡圖片）

7月1日上午，隆林縣者保鄉班支花村遭受山洪泥石流襲擊，有一名82歲的老人被救出來之後，因受到驚嚇和身體等原因不幸去世，目前村委會正在協助家屬處理善後工作。

7月1日晚，隆林縣委宣傳部通報稱，6月30日至7月1日凌晨，強降雨如注，該縣遭遇嚴峻汛情考驗。縣內水岸華庭、西河橋、九隊等區域受災嚴重，積水深處沒過車頂，多輛汽車浸泡其中，道路因塌方損毀，多條主幹道中斷。