山西省長金湘軍、廣西「壯王」藍天立等8人被罷免人大代表職務

6月27日，中國人大網發布全國人民代表大會常務委員會公告〔十四屆〕第十一號，罷免金湘軍、藍天立在內的8名人大代表，截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2917人。



依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，金湘軍、陸文俊、龍翔、王雄昌、藍天立、劉佳晨、劉士鵬、李漢軍的代表資格終止。



山西省委副書記、省長金湘軍。

山西省人大常委會決定罷免金湘軍的第十四屆全國人民代表大會代表職務。據此前報道，今年4月，山西省長金湘軍10日晚間在山西太原的住所處被帶走調查。官方通報指，山西省委副書記、省長金湘軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，是少見的在任內落馬的高官。

山西省長金湘軍任上被查 涉嚴重違紀違法 2天前還曾主持會議

江蘇省人大常委會決定罷免龍翔的第十四屆全國人民代表大會代表職務。4月，江蘇省南京市人大常委會黨組書記、主任龍翔涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

黑龍江省人大常委會決定罷免陸文俊的第十四屆全國人民代表大會代表職務。今年5月，中國一重集團有限公司黨委常委、副總經理陸文俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

廣西壯族自治區人大常委會決定罷免王雄昌、藍天立的第十四屆全國人民代表大會代表職務。據廣西壯族自治區紀委監委3月21日消息，欽州市政府市長王雄昌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

5月16日，廣西自治區政府主席藍天立被通報落馬，成為2022年中共二十大以來、第二位任上被查的省級政府一把手。這名中共二十屆中央委員，也是近30年來第二名無緣全國人大或政協副國級領導人職務的廣西自治區政府主席。

5月16日，廣西自治區政府主席藍天立被通報落馬。(網絡圖片)

藍天立被官方宣布任上落馬後，中共廣西黨委書記陳剛首次提出專項行動，倒查10年非法採礦和涉重金屬污染問題。受訪觀察人士分析，這項宣布表明藍天立可能還涉及有色金屬腐敗。

「壯王」藍天立落馬後 廣西宣布倒查十年非法採礦和涉重金屬污染

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雲南省人大常委會決定罷免劉佳晨的第十四屆全國人民代表大會代表職務。甘肅省人大常委會決定罷免劉士鵬的第十四屆全國人民代表大會代表職務。海軍軍人代表大會決定罷免李漢軍的第十四屆全國人民代表大會代表職務。