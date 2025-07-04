美女帶一盒死蟋蟀靠投訴在上海白吃白喝兩個月　終被警方逮捕

上海普陀警方日前逮捕一名00後王姓女子，她在上海待了兩個多月，以各種衛生理由或鑽漏洞投訴要求店家免單，稱自己「過敏」因此免費住了十幾家酒店，甚至還自備一盒死蟋蟀當作「證物」，食衣住行全靠各種投訴「白嫖」，最終被警方以尋釁滋事罪依法採取刑事強制措施。



王女被逮捕時竟稱「誰沒犯過錯啊，為什麼你非要揪著我不放呢！」，囂張行徑引發內地網民批評。



上海普陀警方日前逮捕一名00後王姓女子，她在上海待了兩個多月，以各種衛生理由或鑽漏洞投訴要求店家免單。（網絡圖片）

內媒報道，王女在2月18日來到上海，據當地商家表示，她外型漂亮，有不少男生會請她吃飯，如果沒有人招待她的時候，她的食衣住行就靠投訴解決。

衣服方面，王女利用服裝店的無理由退換貨規則，解決自己在上海的穿衣問題。靠著這招，她在上海兩個月換了十幾套行頭，沒花自己一分錢。

吃的方面，王女除了讓男網友請客吃飯外，都是靠外賣解決三餐。收到外賣後，王女會投訴商家「菜糊了」、「有異物」、「雞毛沒清理乾淨」，商家怕差評，只能乖乖退款。

交通方面，王女在上海生活的兩個多月裡，出行全靠打車，每一次行程結束後，她必定會以種種理由投訴司機。後來她甚至打起了美容主意，在做完美睫後，說自己眼睛不舒服，要求店家免單。

王女被警方逮捕。（網絡圖片）

住宿方面，每當入住完酒店或賓館，王女就會以房間內有蟲、床鋪不乾淨引發過敏等理由，要求商家給她免單。

如果商家不願意免單，王女就會報警。而當她察覺到派出所不支持她的無理要求時，還會連派出所一起投訴。在王女的隨身行李中，民警發現了一盒死蟋蟀，她供稱，她是從花鳥市場買來，用來「誣陷」的道具。

王女的生活非常享受，還會去洗浴中心按摩，其中有兩次是男網友幫忙付錢，到了自己掏錢的時候，她就投訴按摩的人將她搓破了皮，要求商家全額退款。

王女外型亮眼。（網絡圖片）

王女被捕後坦承，她第一次免費住飯店，是真的在住賓館的時候遇到了蟲子，賓館方給了她免了房費還送了卡。嘗到甜頭後，她便走上惡意索賠的不歸路。目前，王女已被被公安機關依法採取刑事強制措施。

網民點睇：

如果沒被抓，小紅書啊啊啊啊啊姊妹們誰懂啊，一分錢不花玩遍上海不要太爽哦！

這個跟詐騙沒什麼差別可以考慮坐牢了。

無賴是不分年齡和性別的。

這種人可是大禍害，她在透支許多人的信用！她也不是知道錯了，她是覺得自己被關了委屈得不行了！

這種就要嚴厲的處罰，要有威懾力。這種行為影響很壞的，破壞生態，妨礙社會文明的進步。

