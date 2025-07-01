貍貓換太子｜上海保姆偷走僱主家50萬黃金茶壺　警方跨省逮捕

上海閔行警方近日破獲一宗別墅盜竊案，離職保姆竟上演一場「狸貓換太子」，用合金贗品取代僱主家中的黃金茶壺。



《新民晚報》報道，今年5月，家住閔行區華漕鎮某別墅小區的吳先生報案，稱客廳展示架上一個純金茶壺不翼而飛，取而代之的是一個合金茶壺。

吳先生憶述，金壺重約480克，2年前花費30萬元（人民幣，下同）購買，如今估值約50萬元。由於別墅內部正在裝修，每天來往人員複雜，吳先生也難以分清金壺是在搬運整理過程中放在其他地方，抑或被人盜取，於是報案求助。

吳先生發現客廳展示架上一個純金茶壺不翼而飛。（新民晚報）

金壺重約480克，估值約50萬元。（新民晚報）

在現場勘查中，偵查員並未發現別墅有外來入侵的痕跡，於是警方根據掌握的線索派出兩隊偵查員，一方面將範圍縮小至出入過別墅的人員，逐個排除嫌疑。另一方面逐幀查看別墅的閉路電視紀錄，尋找蛛絲馬跡。

鑑於該案的案發時間跨度大，金壺具體消失的日期難以確定，加之報警人又無法提供其他有效線索，案件調查一度陷入僵局。

經過偵查員多次上門勘察，他們將注意力投向正對展示櫃的玻璃窗。警方查看別墅外的閉路電視紀錄時發現，一名女子曾在玻璃櫃前長時間停留，動作刻意遮掩。同時，吳先生提到，保姆秦某在案發後便離職回老家。警方迅速鎖定秦某，專案組立即遠赴秦某老家調查，最終將其拘捕。

警方翻查閉路電視紀錄，發現保姆秦某曾在玻璃櫃前長時間停留，動作刻意遮掩。（影片截圖）

秦某因涉嫌盜竊罪被警方依法刑事拘留。（新聞晨報）

秦某被捕後供述，當時別墅裝修，出入人員特別多，她便想渾水摸魚盜竊。她交代，4月收到僱主的辭退要求，交接時她趁別墅無人之際，故意用身體遮擋攝像鏡頭，假借擦拭壺體，將金壺調包後藏匿於壁櫃抽屜內。

兩星期後，秦某見吳先生仍未察覺，於是認為「危險期」已過，便將金壺轉移至洗衣房的小倉庫內，待離職之際，順勢將金壺藏於行李箱，以快遞的方式寄回老家。因暫時無法找到銷贓渠道，便將金壺藏在父母家中。

6月13日，專案組趕到秦某父母家中追回被盜的黃金茶壺。目前，秦某因涉嫌盜竊罪已被警方依法刑事拘留。