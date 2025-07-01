回歸28周年｜駐滬辦慶祝晚宴　向上海推廣香港營商優勢

為慶祝香港特別行政區成立28周年，香港駐上海經濟貿易辦事處周二（7月1日）在上海舉辦慶祝晚宴，約180位來自上海相關政府部門、機構、商會、企業和港人團體代表出席。駐滬辦主任蔡亮表示，港府全力發展經濟，取得亮麗的成績。她鼓勵上海和華東地區的民眾和企業，未來繼續用好香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，在香港探索不同的商機、開展投資、就業創業。



2025年7月1日，為慶祝香港特別行政區成立28周年，香港駐上海經濟貿易辦事處舉辦慶祝晚宴。圖為駐滬辦主任蔡亮於晚宴上致辭 。（政府新聞處圖片）

駐滬辦主任蔡亮：盼滬港繼續多方面鼎力合作

蔡亮致辭時稱，期望滬港兩地未來在經貿、創科、文化、青年發展等多個方面繼續鼎力合作，共赴雙贏。她又提到，明年將會是駐滬辦成立20周年，她感謝上海市委和市政府的大力支持。駐滬辦會繼續為滬港合作提供助力，支持兩地共創雙贏，為國家高質量發展作出更大貢獻。

正在上海訪問的警務處副處長（管理）陳俊燊亦出席晚宴，他於致辭時提到，隨着香港國安雙法出台，香港踏上由亂到治丶由治及興的新征程，都説明「一國兩制」的制度優勢和強大生命力。他指出國家不斷給予香港機會，發揮背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，促進內地與國際的雙向流動。

2025年7月1日，為慶祝香港特別行政區成立28周年，香港駐上海經濟貿易辦事處舉辦慶祝晚宴。圖為警務處副處長（管理）陳俊燊於晚宴上致辭 。（政府新聞處圖片）

會場設打卡點 同日與內地餐飲食品企業交流

晚宴主題為「多面香港 無限可能」，設有互動展區和打卡點，以發展旅遊熱點工作組早前公布落實推行的9個項目為主軸，加上中央政府贈港的大熊貓為設計靈感，讓嘉賓感受深入、立體、有趣味的多面香港。

駐滬辦同日亦聯同投資推廣署主辦「香港—助力內地餐飲食品企業『走出去』交流會」，向超過100位來自華東地區的餐飲、食品及其他業界代表，分享香港作為營商首選地的優勢及發展機遇，鼓勵企業落戶香港。