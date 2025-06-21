成都診所推出「50元輸液3天」促銷活動　網友：醫療不是買賣

近日，四川成都市金牛區一家診所因推出「50元輸液3天」促銷活動引發熱議。網傳畫面顯示，診所內有穿著白大褂的人員現場推介此活動，引發公眾質疑醫療商業化底線。有網友評論稱：「醫療不是買賣，打折治病聽著離譜，醫療商業化要有底線。」目前，衛健局已要求整改，相關部門正對此事展開進一步調查。



6月19日，內媒實地探訪該診所發現，店內已無相關促銷標語。診所工作人員表示，該活動於三月進行，現已結束，並強調就診者需經專業評估後決定是否適合輸液，「不是想輸液就能輸液，要看是否需要中藥或西藥治療。」

診所經營者確認，若確有輸液需求，活動仍在進行，但會嚴格根據患者身體狀況決定是否輸液，「我們搞活動是為了優惠老百姓」。經營者還表示已前往市場監管部門處理此事，並展示了丹參、參麥、黃芪、血塞通等注射劑，稱不怕公開拍攝。

診所內的注射液。（海報新聞）

附近一商戶透露，該診所經營五六年，曾在夜市和菜市場擺攤宣傳「50元輸液3天」活動，但近期未見相關推廣。金牛區市場監督管理局表示，正會同相關部門調查此事，暫不透露具體情況。此前，金牛區衛生健康局已接到群眾反映，要求診所整改。

北京澤亨律師事務所胡磊律師指出，根據《醫療廣告管理辦法》，醫療廣告不得利用患者或醫務人員作證明，也不得通過低價誘導非必要醫療消費。診所以「白大褂推介」和「50元3天」促銷方式，將侵入性醫療行為商品化，涉嫌違規。胡磊強調，輸液作為高風險操作，需遵循「能口服不注射」原則，促銷中藥注射劑可能誘導不必要治療，增加過敏、感染等風險。

此外，胡磊表示，診所將輸液包裝為「周年優惠」，混淆醫療服務與商品交易的本質，可能加劇公眾對醫療機構「逐利」的質疑，觸碰醫療倫理底線。