醫院錯將喉管插入食道致患者死亡　兩醫生被停職　麻醉科主任免職

2024年9月，山西楊女士的母親在臨汾市人民醫院做手術，麻醉時因醫生操作失誤導致她心跳驟停，經搶救後轉入ICU，最終仍不治身亡。楊女士事後得悉，麻醉後本應插入母親氣道的呼吸管被插入食道，導致長達一小時的心肺復甦無效。

6月18日，臨汾市衛健委相關負責人稱，該患者確實因插錯管導致死亡，2名涉案醫生已被停業半年及一年。6月17日晚，臨汾市人民醫院黨委研究決定免去麻醉科主任楊某某的職務。



《大河報》報道，楊女士的母親因摔倒導致左肩脫臼、肌腱斷裂，於2024年9月14日在臨汾市人民醫院做手術。術前麻醉中，因醫生操作失誤導致楊母心跳驟停，經搶救後轉入ICU，9月21日去世。

本應插入患者氣道的呼吸管被插入食道。（大河報）

臨汾市人民醫院。（臨汾市人民醫院官網）

家屬事後綜合多方信息得知，麻醉後本應插入母親氣道的呼吸管被插入食道，導致長達一小時的心肺復甦無效。去年10月，臨汾市衛健委對主要責任人薛某某作出暫停處方權一年的處罰，對責任人李某處以暫停處方權6個月，兩人均調離麻醉師崗位。麻醉科主任楊某某因管理責任受黨內警告處分、罰款並取消評先評優資格。

去年11月11日，經山西省臨汾市堯都區人民法院民事裁定，死者家屬與院方達成調解協議（協議含「不追究責任」約束條款）。醫院已履行賠償、賠禮道歉等義務。

民事裁定調解達成，有約束條款（部分文件）。（大河報）

臨汾市衛生健康委2024年10月16日回覆家屬的處理結果。（大河報）

然而，楊女士與醫院和解後仍然在網上發文講述此事。楊女士認為，民事和解只是解決賠償問題，和解後應當對醫院相關涉事人員進行查處。今年4月，她見到該院麻醉科主任楊某某當選新一屆臨汾市麻醉質控部主任的消息，她意識到相關人員可能不會再受到處罰，這讓她決定再次曝光事件。

對此，臨汾市衛健委曾介紹，該院麻醉科主任楊某某當選新一屆臨汾市麻醉質控部主任的消息是一種錯誤理解，該職位屬技術崗位非行政職務，每四年一屆，楊某某是2021年10月聘任，任期其實是到2025年9月自然結束。

然而，2025年5月27日，楊某某被免去麻醉質控部主任職務。對於免職原因。臨汾市衛健委解釋，楊某某在本次醫療事件中負有領導責任，因為這一條考核不合格，所以免職。

網絡爆料引發關注。（大河報）

《大河報》報道，6月18日，臨汾市衛健委相關負責人回應稱，初步判斷該事件確實為一宗醫療事故，2024年10月10日他們接到患者家屬投訴，10月28日曾委托臨汾市醫學會做醫療事故鑑定。後因司法調解成功，家屬不予追究責任，於11月7日提交撤訴申請，醫療事故鑑定就此終止。手術室閉路電視紀錄封存於衛健委保密室，已向家屬出示過。

負責人表示，麻醉操作醫生薛某某並非網傳規培生，其2022年2月取得執業醫師證，2023年8月完成山西省人民醫院麻醉科住院醫師規範化培訓並合格。薛某某當時已是臨汾市人民醫院正式職工，不過其獨立進行麻醉操作不符合相關規定，按規定需中級以上職稱醫師現場指導，其行為違規屬實。

網傳麻醉操作醫生薛某某是規培生。（大河報）

負責人續稱，該患者確實因插錯管導致死亡，手術中本應全程在場的值班麻醉醫師李某脫崗（曠工），未向麻醉科主任楊某某請假，是由住院醫師薛某某獨立實施麻醉。另外，薛某某並非網傳規培生，為臨汾市人民醫院正式職工，不過其獨立進行麻醉操作不符合相關規定。

臨汾市衛健委認為，該事件民事賠償已結，但基於輿情和家屬新訴求，正評估後續行政處理程序，正在研判是否再重啟醫療事故鑑定。事件在網上引發輿情後，6月17日晚，臨汾市人民醫院黨委研究決定免去麻醉科主任楊某某的職務。