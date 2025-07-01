16歲少年登山滑墜遇難　四川省登協：其用港澳通行證辦理登山手續

6月30日，有網民在小紅書發文稱，四川阿壩四姑娘山景區二峰，有登山者從四姑娘山二峰埡口滑墜死亡。

7月1日，《紅星新聞》引述四川省登山戶外運動協會消息，遇難者是一名16歲男性，使用港澳通行證辦理的登山相關手續，目前遺體已經運送下山。



6月30日，有網民在小紅書發文稱，事故發生時，嚮導剛解開連接繩索，正在背包中尋找物品，該名男性登山者突感腿軟，從險峻的埡口處滑落。現場同行人員立即使用航拍無人機搜尋，但僅在下方雪地和岩石區域發現斑斑血跡。

另有網傳消息稱，遇難者是一名擁有香港身份、但長期在深圳居住的少年。

有網民在小紅書發文稱，有登山者從四姑娘山二峰埡口滑墜死亡。（小紅書）

網傳消息稱，遇難者擁有香港身份，但長期在深圳居住。（小紅書）

7月1日下午，四姑娘山景區工作人員證實，確實有人滑墜遇難，目前四姑娘山可以正常攀登，「有這個事情，我們有專人在負責此事」。該工作人員介紹，事發後，四姑娘山景區、當地政府、公安等部門組織醫療救援人員上山搜救，該男子被尋回時已沒有呼吸。

工作人員稱，四姑娘山目前可以正常攀登，但前往登山人員需要配備登山嚮導，購買保險，報備完善相關資料後，景區戶外運動中心進行審核出票後，嚮導可以帶領遊客登山。

四川省登山戶外運動協會消息，在四姑娘山二峰滑墜遇難的是一名16歲男性，使用港澳通行證辦理的登山相關手續，目前遺體已經運送下山。

有網民在小紅書發文稱，有登山者從四姑娘山二峰埡口滑墜死亡。（小紅書）

四姑娘山景區官方資料顯示，四姑娘山位於中國第一階梯青藏高原向第二階梯四川盆地的過渡地帶，享有「東方阿爾卑斯」之稱。其主峰幺妹峰海拔6250米，為邛崍山脈最高峰，四川第二高峰，被譽為「蜀山皇后」。景區內海拔超過5000米的雪峰多達85座，終年積雪。此次網友所指二峰，海拔5276米，以其尖削險峭著稱。峰頂狹窄如城堡，終年被積雪覆蓋，地形異常險峻。

四姑娘山景區在《戶外風險告知書》提示，戶外活動是一項具有高度危險性、不可預知風險、採取保護或救助措施也不能完全排除險情發生的活動，本告知書中的戶外活動是指在四姑娘山景區開放區域內進行攀岩、攀冰、體驗型攀登、徒步、露營、科考、漂流、攝影、拓展、遠足、騎行等戶外活動。