四川涼山現奇觀　目擊者：與《大話西遊》至尊寶踩的七彩祥雲一樣

近日，支教老師畢先生在四川涼山的山路上，偶遇天空中出現七彩祥雲，綿延好幾個山頭，「這是我生平從沒見過的美景，希望給大家帶來好運」。



《紅星新聞》報道，畢先生稱，這個景色是他生平從沒見過的美景，非常震撼，非常美麗，「大家都說，看到七彩祥雲是祥雲之兆，希望給大家帶去好運」。同日見到七彩祥雲的李先生表示，一開始以為是彩虹，仔細看才見到是類似電影《大話西遊》中「至尊寶踩着七色彩雲，感覺是一模一樣的，以前從來都沒有過」。

四川涼山的天空中出現七彩祥雲。（影片截圖）

大氣光學現象是指光在通過大氣層時，由於大氣中分子、氣溶膠和雲霧等粒子的作用導致的各種光學現象。這些光學現象包括暈、虹、霞、蜃樓等，其形成原理是光的折射、反射、衍射和散射等，「七彩祥雲」也是其中一種。

彩虹是最廣為人知的大氣光象。雨後初晴，空氣中懸浮著大量的小水滴，當陽光進入水滴時，由於不同顏色的光在水滴中折射的角度不同，太陽光被分解成七種顏色，形成肉眼看到的彩虹。