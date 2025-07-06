深圳採耳店技師：遭客人扯內衣胸襲　大叫救命冇人理　店長阻報警

近日，一名女子稱自己在深圳市南山區一家採耳店上班時遭遇顧客襲胸猥褻，當時她大喊救命但沒有員工理會她，事後店長甚至阻止她報警。



事主何女士稱自己在深圳市南山區一家採耳店上班時遭遇顧客襲胸猥褻。（影片截圖）

事主何女士稱自己在深圳市南山區一家採耳店上班時遭遇顧客襲胸猥褻。（影片截圖）

事主何女士稱自己在深圳市南山區一家採耳店上班時遭遇顧客襲胸猥褻。（影片截圖）

事主何女士稱自己在深圳市南山區一家採耳店上班時遭遇顧客襲胸猥褻。（影片截圖）

深圳廣電集團《第一現場》5日報道，事主何女士稱，她在深圳南山一家躺式採耳店上班，事發當天凌晨兩點左右，她在給一位顧客做靜耳舒躺項目，當項目進行到尾聲時，這名顧客突然拉扯並摟抱她。

何女士稱，對方不僅把她的長裙掀了上去，還把她的內衣扯開，並且抓傷了她的胸部。

何女士形容：「我大喊救命，沒有任何人回應我，我都喊了那麼大聲，前台也沒有過來，以至於出現這個事情的時候，客人又強行拽著我，並且說一定要加我微信，不加微信就不放我出去。」

店內環境。（影片截圖）

店內環境。（影片截圖）

事發後，何女士第一時間向店長反映情況，要求報警處理，然而，店長卻以擔心有影響為由，阻止何女士報警。何女士表示，「店長說公司給我精神撫慰費300塊錢（人民幣，下同），讓我不要把這個事情鬧大，我說不可能的事情。」

其後何女士選擇自行報警。報道指，目前疑犯已被南山警方刑事拘留。

涉事門店表示，當天的值班店長並不存在阻礙何女士報警的情況，但確實存在疏忽，目前已經被開除，「在合理範圍內，我們盡自己最大的可能撫慰當事人的傷痕，但是對方張口要12萬元，當事人如果想要我們賠償精神損失費，都可以協商」。