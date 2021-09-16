網絡暴力｜長沙採耳大媽被誤指用掏耳工具摳腳　擺攤遭趕兒子嫌棄

9月10日，一位在湖南長沙街頭疑幫人採耳的余姓女士，疑似用幫客人挖耳朵的工具「摳腳」被一名湖南的龔姓男子拍攝下來，影片在內地社群平台廣傳，網絡熱議「街頭掏耳朵」的衛生問題。

9月16日，該名女士接受湖南公共頻道採訪，澄清自己並沒有用幫客人掏耳的工具摳腳，用的是自己用來吸引客人的「響器」，她強調自己沒有做錯什麼事，「我覺得我沒有做錯什麼事，我只是摳了腳，摳的還是自己的腳」，她也提到自己受到街坊的冷笑以及兒子的不理睬，感到非常傷心，拍攝影片的龔姓男子也向她致歉。



「響器」遭疑是掏耳工具

日前，湖南長沙街頭有一個大媽在路邊舉起「正宗成都採耳」的牌子，標榜「一次15元」，但因生意清淡她閒暇便開始摳腳。一名路過的龔姓男子懷疑她疑似用給顧客「掏耳朵」工具直接摳腳，並且摳了「4、5分鐘之久」，他因此拍攝影片並上傳到抖音，迅速引發廣大討論。

而後該影片在內地各大網絡平台轉載，也有網民分享自己以前很享受掏耳朵，但醫生卻告訴他「耳朵長了腳氣」，因此變成中耳炎。也開啟一系列關於掏耳朵的場所不衛生的討論。但也有評論認為，不應該這樣「網絡公審」；但部分網民則認為，這類無良店家就應該被公布。

對此，9月16日余女士接受湖南公共頻道的採訪，她提到，自己用的是用來吸引人「響器」，她認為自己沒有做錯什麼事情，她提到自己只是腳癢了，「順便用這個搞了一下腳，但是那個人沒有經過我的允許，就拍了還上傳到抖音。」



生意遭物業驅趕 余女士：路人冷笑兒子不理睬

而根據湖南公共頻道公布的影片，余女士更受到小區物業人員的驅趕。小區物業人員以不允許流動攤販為理由驅趕她，並提到她用掏耳工具摳腳。對此余女士反駁，物業人員則回答，「妳說不是，問題別人不知道啊，搞得輿論不好」，余女士提到，她之前在這裡兩個月了，這個物業人員從來沒有找過她麻煩。

余女士後來在接受訪談提到兒子一度落淚，她表示兒子「嫌她丟人」連電話也不願意接，她也感受到路上的人都在冷笑她。余女士表示，「我覺得我沒有做錯什麼事，我只是摳腳，摳的還是自己的腳，我連這樣的自由權都沒有嗎?」

她也提到，因為被拍導致她的經濟損失，她還要養老爸供兒子讀書更要繳房貸，余女士提到「知道自己一生都會被人嘲笑。」

而即使該拍攝者龔姓男子下架了視頻，但這些影片仍然在各大平台被轉傳，無法阻止網民「搬運」。龔先生則前往致歉，強調自己不知道「摳腳的東西不是掏耳朵的」余女士也反省自己在大街上摳腳。

流量至上：網絡暴力和個人隱私

日前針對許多網絡亂象，內地官方開啟一系列的清朗網絡專項行動。而對於層出不窮的網絡暴力、侵犯隱私事件也希望能有效治理。但在流量至上、網民數量龐大的內地互聯網要如何有效地網絡治理，亦成為難題。而在「流量至上」的時代，為了點閱和關注，越來越多人的隱私權受到侵害。

此外，網絡暴力事件走法律程序時間較長，但是遭到網絡暴力的一方時常得面對立即的心理壓力和經濟損失，更難以自證清白。以去年輿論反轉的「清華學姊」為例子，最終看監視器證明該學弟沒有摸臀只是書包碰到；但一開始自稱「受害者」的學姊以「正義」揭發為名造成「加害者」社會性死亡，反而使「加害」「受害」角色翻轉。

又，「羅冠軍事件」中，被誣指強姦犯的主角「羅冠軍」不只遭受網絡暴力和因為人肉搜索更遭到線下的騷擾，為了不給周邊的人造成困擾更換了許多工作，在長達半年的時間，聲譽盡毀。「網民的正義」有時候反而是一種欺壓和暴力。此外，有時即使當事者下嫁影片，影片也已經在各大平台傳播，難以遏止謠言。

而今年6月四川德陽法院宣判「女醫生遭網絡暴力自殺」案件，3名被告煽動網絡暴力造成女醫生自殺身亡，最終因侮辱罪獲刑。分別判處他們一年半、一年緩刑兩年、半年緩刑一年。但該案件發生於2018年，也已經事隔三年。（延伸閱讀：網絡欺凌｜四川醫生遭詆毀謾罵後吞藥自殺亡 3被告因侮辱罪獲刑）

許多內地網民提到，除了在法律上加大對「煽動網絡暴力」或「人肉搜索」等地處罰之外，也有人批評社群平台有其責任，追求點閱和觀看數並透過演算法推播許多爭議事件，也是這類網絡亂象的幫兇。