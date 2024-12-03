耳垢都有假？上海男街邊花4980元採耳　事後報警方知是假耳垢

內媒《新民晚報》報道，上海一位市民被街邊採耳攤吸引，在攤位消費了4980元人民幣（下同）掏出幾顆大「耳垢」，事後他才知道路邊攤花費超過一般採耳店數倍。



經警方調查，該名攤販用假耳垢假裝從客人耳朵中掏出行騙，目前因涉嫌詐騙罪遭警方拘捕。



涉事採耳攤。（閔行公安/新民晚報）

報道指，近日上海市民印生路過一個採耳攤位，當時採耳師正從一名顧客耳朵里取出一顆很大的耳屎，於是印生也想嘗試一下。

採耳師先用探頭探入印生的右耳，屏幕顯示有很多耳垢。其後採耳師從印生耳內取出一粒耳垢，並表示要按照耳垢大小收費，印生右耳的耳垢價值680元。而後採耳師又從印生左耳取出兩粒耳垢，共收費4980元。

印生離開後，咨詢了其他採耳店，才知道路邊攤的價格超過正常採耳店數倍，又因為耳屎取出時，顯示屏中仍是很多耳垢的畫面，印生覺得十分可疑，最終報警。

攤販落網。（閔行公安/新民晚報）

警方調查發現，原來該攤販為前一名顧客採耳時，用從朋友處獲得的假耳屎蒙混過關，謊稱是從其耳內取出的，收費2980元。隨後，又用同樣的方法騙了印生。

目前，該攤販已因涉嫌詐騙罪被閔行警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查。