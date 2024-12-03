耳垢都有假？上海男街邊花4980元採耳 事後報警方知是假耳垢
撰文：盛昀
出版：更新：
內媒《新民晚報》報道，上海一位市民被街邊採耳攤吸引，在攤位消費了4980元人民幣（下同）掏出幾顆大「耳垢」，事後他才知道路邊攤花費超過一般採耳店數倍。
經警方調查，該名攤販用假耳垢假裝從客人耳朵中掏出行騙，目前因涉嫌詐騙罪遭警方拘捕。
報道指，近日上海市民印生路過一個採耳攤位，當時採耳師正從一名顧客耳朵里取出一顆很大的耳屎，於是印生也想嘗試一下。
採耳師先用探頭探入印生的右耳，屏幕顯示有很多耳垢。其後採耳師從印生耳內取出一粒耳垢，並表示要按照耳垢大小收費，印生右耳的耳垢價值680元。而後採耳師又從印生左耳取出兩粒耳垢，共收費4980元。
印生離開後，咨詢了其他採耳店，才知道路邊攤的價格超過正常採耳店數倍，又因為耳屎取出時，顯示屏中仍是很多耳垢的畫面，印生覺得十分可疑，最終報警。
警方調查發現，原來該攤販為前一名顧客採耳時，用從朋友處獲得的假耳屎蒙混過關，謊稱是從其耳內取出的，收費2980元。隨後，又用同樣的方法騙了印生。
目前，該攤販已因涉嫌詐騙罪被閔行警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查。
生理鹽水冒充HPV疫苗 蘭州上百名女子中招 涉及金額60餘萬浙江兒童羽絨服低至89元被爆造假 業內人士：或摻豬毛狗毛增重23歲女隆胸花18萬變「石頭奶」還失哺乳能力 揭發假醫生非法行醫深圳常見小吃章魚丸子被指假貨多：70%以上用廉價魷魚足冒充1997年舊相驚現喜羊羊 禹州攝影家協會主席造假？ 官方查明真相