瀋陽漢私家車改裝成警車 與電動單車擦撞被民警當場識破
撰文：林芷瑩
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遼寧瀋陽男子徐某某將私家車改裝成警車，在行駛途中與一輛電動單車發生擦撞，正在附近執勤的民警察覺不妥，上前查看後揭發事件。目前，徐某某因涉嫌非法生產、買賣警用裝備罪被依法採取刑事強制措施。
《澎湃新聞》報道，徐某某改裝的警車不僅安裝了假車牌警燈，還有警報器。6月29日，徐某某在瀋陽和平區平融路路口駕駛車牌號為遼OA079警的「警車」時，與一輛電動單車發生擦撞，正在路口執勤的民警立即上前處置。
民警到場後發現情況異常，於是要求神情異常緊張的徐某某出示行駛證、駕駛證，並詢問他隸屬哪個單位，「警官證給能我看下嗎？」。徐某某支支吾吾猶豫半晌，最終道出他不是警察的實情。
和平分局渾河站西派出所立即調查。經查，徐某某出於「拉風、神氣」目的，於6月末將私家車改裝外觀並安裝了假車牌警燈、警報器等。6月29日，徐某某駕駛「警車」亮相街頭，在前往油站途中與電動單車發生擦撞，被交警當場識破並移交屬地公安機關。
徐某某將私家車外觀改裝。（微信公眾號＠平安瀋陽）
目前，徐某某因涉嫌非法生產、買賣警用裝備罪被公安機關依法採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。
徐某某因涉嫌非法生產、買賣警用裝備罪被公安機關依法採取刑事強制措施。（微信公眾號＠平安瀋陽）
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