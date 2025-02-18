偽造工作證、私刻公章　騙徒假冒「央視編導」招搖撞騙獲刑3年

江西贛州會昌警方輾轉湘粵川贛四省二十餘地市，成功破獲假冒「總台編導」詐騙系列案件。近日，經江西省會昌縣人民檢察院提起公訴，蔡某某因詐騙罪成，被會昌縣人民法院判囚3年，並罰款2萬元（人民幣，下同）。



《央視新聞》報道，2024年2月中旬，會昌公安及會昌網信部門獲得一條線索，有幾名男子自稱是「央視」工作人員，在會昌、贛縣等地採訪，而後收取相關個人和單位費用，有詐騙犯罪的重大嫌疑。

警方在蔡某某的住處搜出大量作案工具，包括記者證、麥克風、咪牌等。（央視新聞）

經查，警方發現蔡某某糾集他人假冒「央視編導」，利用幫助採訪宣傳、推廣合作為噱頭，騙取他人錢財，範圍涉及多個省份。會昌警方成立專案組，奔赴湖南、廣東、四川、江西等省，收集了蔡某某實施詐騙犯罪的大量證據，並於2024年3月將蔡某某拘捕歸案。

蔡某某落網後，供述了自己招募技術人員，購買假冒證件，而後利用假冒的「央視編導」身份詐騙斂財的犯罪事實，作案地點遍布江西、廣東等多地。警方在其住處搜查出帶有某中央媒體標識的證件、公章、麥克風、編導名片等大量作案工具。

警方在蔡某某的住處搜出偽造的新聞工作證。（央視新聞）

經查，2016年至2023年，蔡某某偽造工作證件和媒體標識，私刻相關公章，招募多名員工為其攝像、剪輯，把自己包裝成某中央媒體資深編導。獲取被害人信任後，蔡某某以幫助在央視相關付費頻道播出宣傳片、頒發相關行業獲獎牌證等為由，在多地實施詐騙共計9宗，涉案金額6.82萬元。之後，蔡某某在其製作的影片中打上頻道標識，使被害人相信宣傳片已在相關頻道播出。