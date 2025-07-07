男童暴雨中被網約車司機趕落車　平台封號處理　網民斥太敷衍

天津的武先生在社交平台發文稱，12歲的兒子小石和朋友近日坐網約車回家時，遇到故意拒載卻不主動取消行程的司機，結果兩個小朋友被對方丟在半路無助淋雨，慘變落湯雞。



《封面新聞》《天津日報》報道，7月2日，小石和朋友於下午4時24分通過網約車平台叫車，同時勾選了第三方平台選項，最終由哈囉快車一位司機接單。

武先生稱，起點距離目的地的車程約10分鐘，「但是當天天津一直下大暴雨，路面的積水沒過腳踝了」。司機接到兩個小朋友後，沒有在App中點擊接到乘客，反而開車2、3分鐘後才讓2人下車，「鐘對孩子說下一單要超時了，把他們放路邊，要他取消訂單重新打車」。

7月2日，小石和朋友通過網約車平台叫車，同時勾選了第三方平台選項。（封面新聞）

司機將兩個小朋友趕下車，還要求他們支付4元取消訂單。（封面新聞）

武先生介紹，司機拒載在先，卻對兩個小朋友稱「免費帶了你們一段也不收錢了」。他表示，當時兒子和朋友沒有帶雨傘，見車外傾盆大雨起初並不願意下車，但司機不斷趕他們下車，還要求小石支付4元取消訂單，「孩子下車還說了聲『謝謝叔叔』，然後在大雨裏淋成了落湯雞，半小時後才打到出租車回家」。

根據天津市氣象台7月2日發布的消息，當日下午4時43分，天津將暴雨藍色預警信號升級為黃色預警信號。

有網民稱，7月2日天津有大暴雨。（封面新聞）

7月3日，涉事網約車平台回應稱，經核實，司機確有因故取消訂單的操作，按照規則已對其賬號處以封禁處罰，實際乘車人為未成年人，司機在接單過程中缺乏應有的關懷和基礎的保障，取消訂單後也未向平台報備，平台深表歉意，將全力配合乘車人家屬需要。

小朋友在暴雨中被拒載的經歷讓，令不少網民氣憤不已，「不做人，就是欺負小孩子」、「把他曝光出來謝謝」，也有人認為處罰結果很敷衍，應該各平台將涉事司機列入黑名單，並建議網約車司機應該定時接受培訓，「網約車司機的素質是急需提高的」。