女大生被網約車司機高速公路拖落車受傷 平台：車主賬號永久封禁
撰文：林芷瑩
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有女大學生反映，日前乘坐網約車時，在高速公路上被司機強行拖下車，導致腳踝受傷。網約車平台「嘀嗒出行」回應稱，涉事司機已被永久封禁，平台正在核實處理中。
《羊城晚報》報道，今年19歲的當事人小康是一名在校大學生，2024年12月30日上午，她在嘀嗒出行下單「獨享順風車」，從天津薊州大學城趕往天津濱海國際機場。上車前，司機稱車上有一名親屬，若小康不介意，可以為她減少15元（人民幣，下同）車費。
小康答應後如約上車，但她與這位「親屬」交談後，發現對方其實是另一位乘客。此外，司機還在路程中接另一張運貨的訂單，意味着要繞一段遠路。
急著趕往機場的小康嘗試與司機溝通，未料對方竟發怒在津薊高速路上將她趕下車，並將其行李從後備箱中扔到路上。當時，司機將車停在應急車道上，對小康呼喊「讓你下去」，小康則驚呼「這是高速」，但仍被對方強行拖下車。
小康表示，自己被司機拖下車時腳踝受傷，最終一位好心車主將她帶離高速公路，但她也因為此事未能趕上飛機。
小康要求平台與司機賠償機票費、醫藥費以及精神損失費，並稱自己所在的學校位於山區，順風車需求較大，希望網約車平台能夠更加規範，提高司機工作素質。
涉事網約車平台「嘀嗒出行」的客服回應稱，接到當事人投訴後，平台已將涉事車主賬號永久封禁，相關情況還在進一步調查核實中。
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